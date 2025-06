Prefeitura de Porto Velho celebra mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa no Parque da Cidade

Com alegria, dança, acolhimento e muita informação, o Parque da Cidade foi palco, na quarta-feira (18), de um evento marcante em alusão ao Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. A iniciativa foi promovida pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), como parte da Campanha Junho Violeta.

Dona Eudoxia da Silva, de 77 anos, era uma das mais animadas A tarde foi dedicada aos idosos que vivem no município. A programação contou com atividades educativas, atrações culturais, danças, serviços de atendimento e momentos de reflexão, reforçando a importância da denúncia e do combate às diversas formas de violência que ainda atingem muitos idosos, principalmente dentro de casa.

Dona Eudoxia da Silva, de 77 anos, era uma das mais animadas. “Foi maravilhoso! É um projeto que fala pelo idoso, pelos nossos direitos. Na velhice a gente quer paz, tranquilidade, alegria. Eu sou ativa, danço forró, carimbó, faço exercício. E digo: quem sofrer violência, tem que denunciar. E eu denuncio mesmo, porque isso não aceito, nem comigo e nem com ninguém”, declarou.

Dona Osmarina enfatiza o quanto é bom movimentar o corpo e estar com outras pessoas Outro depoimento emocionado foi de Osmarina Ramos, 70 anos. “A gente que é idoso precisa disso. É muito bom participar, movimentar o corpo, estar com outras pessoas. E quem for vítima de violência, tem que denunciar. Não pode calar”.

Junho Violeta: um mês para lembrar e agir

Durante o evento, a secretária adjunta da Semasf, Tércia Marília Martins, explicou o significado do Junho Violeta. “É o mês mundial de combate à violência contra a pessoa idosa. Nossa gestão tem o compromisso de garantir saúde, segurança e bem-estar. Estamos trabalhando para reestruturar o Centro de Convivência do Idoso, com melhorias nos espaços, equipamentos e mais ações de integração”, destacou.

Os idosos ganharam corte de cabelo gratuito, além de muito entretenimento Ela também anunciou a construção da Casa do Idoso, que irá acolher pessoas em situação de vulnerabilidade. “É determinação do prefeito Léo Moraes. O idoso é a história viva de Porto Velho e merece respeito e cuidado”.

Presença ativa do Conselho e da OAB

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Eledir Mello, reforçou que a luta é por visibilidade e dignidade. “Idoso não é pra ficar trancado em casa. Tem vida ativa, precisa conviver, participar. Estamos aqui para dizer que violência não se tolera. É hora de agir”.

A adjunta da Semasf, Tércia Marília Martins, destacou a importância do evento Representando a OAB, Isabel Pivetta, vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa, afirmou: “Temos um estatuto que protege o idoso, e ele precisa ser conhecido e exigido. A OAB está à disposição, e qualquer denúncia pode ser feita pelo Disque 100 ou diretamente na sede da Ordem”.

Violências que precisam ser combatidas

Embora Porto Velho tenha uma população idosa em torno de 48 mil pessoas, muitos ainda vivem em silêncio, frente à violência doméstica. Entre os tipos mais comuns estão:

-Violência física: agressões e maus-tratos;

-Violência psicológica: humilhações, ameaças e insultos;

-Violência financeira e patrimonial: uso indevido de aposentadorias, bens e propriedades;

-Violência sexual: abusos em contextos de vulnerabilidade;

-Negligência e abandono: descuido com higiene, alimentação e saúde.

Canais de denúncia:

Disque 100 (Central Nacional de Direitos Humanos)

(69) 3901-6161

WhatsApp: (69) 98473-4098

E-mail: [email protected]

A programação contou com o apoio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), Centro de Referência de Assistência Social (Cras), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e da Associação Zequinha Araújo, que ofereceu cortes de cabelo gratuitos.

Com um clima leve, participativo e cheio de propósito, o evento mostrou que o envelhecimento merece ser vivido com dignidade, respeito e alegria.

Texto:Jhon Silva

Foto:Renata Beccária / Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)