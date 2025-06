Assembleia aprova recursos para Controladoria-Geral do Estado

A Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero) aprovou o Projeto de Lei 844/2025 , de autoria do Poder Executivo, que destina recursos para a Controladoria-Geral do Estado (CGE). Os valores serão utilizados para a qualificação e remuneração de servidores. A votação ocorreu durante a sessão extraordinária de terça-feira (17).



De acordo com o governo, a proposta tem como objetivo transferir R$ 300 mil para a CGE. O valor, proveniente do superávit financeiro da Secretaria de Estado de Finanças (Sefin), será usado na capacitação de servidores, com o intuito de garantir a qualificação técnica necessária ao desempenho das funções de auditoria, fiscalização e controle interno.



Além disso, os recursos serão utilizados para assegurar a remuneração de pessoal ativo, encargos sociais, auxílios, deslocamentos interestaduais e a aquisição de insumos. O projeto foi aprovado por todos os deputados presentes e seguiu para sanção do Poder Executivo.



As sessões da Assembleia Legislativa podem ser acompanhadas presencialmente ou pelos canais da TV Assembleia (7.2) e YouTube .

Texto: Eliete Marques I Jornalista Secom ALE/RO

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO