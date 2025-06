Deputado Ezequiel Neiva vistoria obras de recuperação da RO-370, em Corumbiara

O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) vistoriou as obras de restauração asfáltica da RO-370, no trecho próximo ao município de Corumbiara. A rodovia está passando por aplicação de microrrevestimento asfáltico com polímero, uma tecnologia que proporciona mais durabilidade e qualidade ao pavimento.



A obra é executada pelo Governo de Rondônia, por meio do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), e tem como objetivo recuperar uma via fundamental para o escoamento da produção agrícola, especialmente grãos, que circulam por essa rota do Cone Sul do Estado.



Ezequiel Neiva destacou a importância da intervenção e lembrou que a técnica de microrrevestimento foi implantada em Rondônia durante sua gestão como diretor-geral do DER. “Estamos falando de uma estrada estratégica para o agronegócio e para o tráfego da população. Essa tecnologia com polímero aumenta significativamente a vida útil da rodovia e melhora a trafegabilidade na região”, explicou o parlamentar.



Durante a visita, Ezequiel Neiva também agradeceu ao governador, coronel Marcos Rocha, pelo compromisso com a infraestrutura do estado. “Essa é uma obra que impacta diretamente a economia e a segurança da população. É gratificante ver o resultado de um trabalho técnico sendo aplicado na prática, beneficiando milhares de rondonienses”, completou.



A recuperação da RO-370 reforça o papel do Estado no desenvolvimento regional, com investimentos em infraestrutura que garantem mais segurança nas estradas e melhores condições de transporte para moradores e produtores rurais. “Estradas melhores significam mais segurança e desenvolvimento para todos”, encerrou.





Texto e foto: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO