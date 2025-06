Segunda edição do PVH em Ação vai beneficiar moradores da zona Sul da capital

A democratização do acesso a serviços básicos e a garantia da cidadania ao porto-velhense é prioridade, por isso, a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) lança a 2ª edição do PVH em Ação, dessa vez na zona Sul de Porto Velho, beneficiando pessoas de todas as idades com serviços de saúde, empreendedorismo, beleza, jurídico, profissional e muito mais.

A primeira edição contou com mais de 12 mil atendimentos, sendo mais de 2 mil só em serviços de saúde. Nesta edição, a Semdestur firma parceria com mais de 90 instituições, entre públicas e privadas, que, em um único sábado, atenderão pessoas de todas as idades, facilitando a vida de quem, muitas vezes, não consegue resolver pendências ou procurar serviços durante a semana.

Para o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, o objetivo da ação é chegar mais perto da população, “facilitar o acesso aos serviços é a prioridade da Prefeitura, por meio da Semdestur e mais de 90 parceiros, por isso, depois do sucesso que foi o PVH em Ação na Praça CEU, estamos trazendo para a zona Sul. Em breve, chegaremos nos outros cantos da cidade”, lembrou o secretário.

Primeira edição contou com mais de 12 mil atendimentos

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Semdestur e do Sine Municipal, conta com parceiros, entre secretarias municipais, estaduais, instituições financeiras, de ensino, sociedade civil e empresas que colaboram para a ação chegar mais próxima à população.

O compromisso da Semdestur com instituições se consolida a cada evento, como afirma o Comandante do 9º Batalhão da Polícia Militar de Rondônia, o tenente-coronel Wesley, “Não é a primeira vez que o Batalhão realiza evento em parceria com a Prefeitura, participamos também em outros locais. Convidamos a todos e parabenizamos a todos os envolvidos que abraçaram essa causa, para estar nesse evento que o principal beneficiado é a população”, disse o representante da segurança pública.

2ª edição do PVH em Ação acontecerá na zona Sul Para Luiz Cleyton Holanda, superintendente do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em Rondônia, “o IBGE precisa de parceiros para divulgar nossas atividades e pesquisas, e fazer com que o cidadão compreenda a importância do IBGE para a sociedade. Participaremos desse evento com atendimento ao cidadão, disponibilizando a declaração de localidade, um documento importantíssimo para os cartórios, para atualização da certidão de nascimento”.

Além de serviços básicos e socioassistenciais, a educação financeira é um destaque dentre as ações com a parceria do Sicoob. “O Sicoob espera levar muita educação financeira, ajudar a comunidade e levar um pouco do que é o cooperativismo”, ressaltou Márcio Rocha, gerente de Negócios do Sicoob.

A 2ª edição do PVH em Ação acontecerá na zona Sul, no sábado (28), das 9h às 15h na Praça do Abobrão, bairro Cohab, e ainda nas dependências das Escolas Municipais Moranguinho e Tucumã, na rua Murici, bairro Cohab.

Texto:Isabella Leite

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)