Vereador Negão da 98 apresenta demandas de São Miguel do Guaporé em visita à presidência da Alero

O vereador de São Miguel do Guaporé, Welington Marcos de Assis, conhecido como Negão da 98, esteve na manhã desta quarta-feira (18) na sede da Assembleia Legislativa de Rondônia, onde foi recebido pelo chefe de Gabinete da Presidência, Rogério Gago, e pelo superintendente de Emendas da Casa, Carlos Tadeu Lucena.



Durante a visita, o vereador apresentou uma série de demandas prioritárias do município, abordando temas que envolvem infraestrutura urbana, saúde e apoio a projetos sociais. O objetivo direto é fortalecer parcerias institucionais que possam resultar em investimentos e melhorias para a população de São Miguel do Guaporé.



O chefe de gabinete Rogério Gago destacou o compromisso da presidência da Casa com os municípios rondonienses. "A Assembleia Legislativa está sempre de portas abertas para ouvir os representantes municipais e buscar soluções conjuntas. Vamos tratar com atenção os pedidos apresentados pelo vereador Negão da 98", afirmou.



O superintendente de Emendas, Carlos Tadeu, também reforçou a importância do diálogo entre os poderes. “É por meio dessas articulações que conseguimos encaminhar recursos e garantir que as políticas públicas cheguem na ponta, onde a população mais precisa”, completou.



Ao final da reunião, o vereador agradeceu a receptividade e destacou o envolvimento da Assembleia Legislativa. "Fui muito bem recebido e saio daqui confiante de que São Miguel do Guaporé terá apoio para avançar. Nosso povo merece atenção e investimentos", afirmou Negão da 98.



A presidência da Alero reafirma seu compromisso com os municípios de Rondônia e seguirá atuando de forma integrada para atender às demandas da população.

Texto: Mateus Andrade | Jornalista

Foto: Rafael Oliveira | Secom ALE/RO