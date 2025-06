Deputado Delegado Lucas solicita reforço de pintura da sinalização na RO-460 em Buritis

Com o objetivo de garantir mais segurança viária e reduzir os riscos de acidentes, o deputado estadual Delegado Lucas (PP) apresentou nesta semana uma indicação solicitando o reforço da pintura das faixas de sinalização horizontal na RO-460, no trecho de chegada ao município de Buritis, próximo ao Parque de Exposições.



A proposta foi encaminhada ao governo do estado e Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transportes (DER). O parlamentar destacou a necessidade urgente de revitalização da sinalização nos cerca de 4 quilômetros que antecedem a entrada da cidade.



“A sinalização está praticamente apagada, o que dificulta a visualização principalmente à noite e em períodos de chuva. Isso compromete diretamente a segurança de quem trafega pela via, principalmente ciclistas e pedestres”, afirmou Lucas.



Segundo o deputado, a RO-460 é uma rodovia de grande tráfego e, sem uma sinalização adequada, o risco de acidentes aumenta. Com isso, a pintura das faixas é uma medida simples, mas essencial para garantir a organização do trânsito e a integridade de motoristas e moradores.



“Nosso trabalho tem sido ouvir a população e levar demandas reais ao governo. A segurança no trânsito é sempre prioridade, e essa revitalização precisa ser feita o quanto antes”, concluiu.





Texto: Assessoria Parlamentar

Foto: WhatsApp/Reprodução