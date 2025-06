Substituição de semáforo por rotatória no cruzamento da avenida Prefeito Chiquilito Erse com a avenida Tiradentes garante mais fluidez e segurança

Com foco na melhoria da mobilidade urbana, mais fluidez no trânsito e proteção da vida, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Trânsito (Semtran), adotando uma solução moderna e eficiente, substituiu o semáforo no cruzamento da avenida Prefeito Chiquilito Erse (Rio Madeira) com a Tiradentes por uma rotatória. O projeto foi cuidadosamente planejado e simulado, comprovando vantagens significativas para o tráfego e a segurança viária.

Rotatórias são soluções modernas e eficientes, adotadas mundialmente para substituir semáforos em locais onde o fluxo permite maior dinamismo. Embora exijam adaptação por parte dos condutores, seus benefícios são comprovados: menos congestionamentos, menor consumo de combustível (devido à redução de paradas) e maior segurança viária.

A implantação da rotatória no local gerou benefícios como a redução do tempo de espera: 40% a 60% nos horários de pico, agilizando o fluxo de veículos. Maior fluidez e segurança, pois as rotatórias diminuem conflitos diretos entre veículos e reduzem a gravidade de acidentes. Outro fator é a economia de manutenção. As rotatórias são mais eficientes e requerem menos manutenção do que semáforos.

De acordo com o secretário da Semtran, Iremar Torres, a rotatória está em fase provisória, aguardando a pavimentação definitiva do local para iniciar as obras de implantação permanente. O projeto prevê duas "direitas livres" com canalizadores de fluxo para maior fluidez. "Rotatórias são soluções modernas e eficientes, adotadas mundialmente para substituir semáforos em locais onde o fluxo permite maior dinamismo. Seus benefícios incluem menos congestionamentos, menor consumo de combustível e maior segurança viária".

Conforme o prefeito Léo Moraes, a substituição trouxe benefícios significativos para o tráfego e a segurança viária. “Portanto, é fundamental que os condutores se adaptem às mudanças e melhorias feitas no nosso trânsito, para garantir a fluidez e a segurança no local”, disse.



Texto:Humberto Oliveira

Foto:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)