Evento “Uma Noite no Museu” terá edição extra nos dias 27 e 28 de junho

Sucesso de público no último mês de maio, o evento “Uma Noite no Museu” contará com uma edição extra nos próximos dias 27 e 28 de junho. A organização segue por conta da Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur) e seu Departamento de Fomento ao Turismo (Defotur).



Aos moldes da primeira edição, o evento acontecerá no Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, e contará com o tradicional Tacacá Musical, além do planetário que será disponibilizado pelo Instituto Federal de Rondônia (Ifro).

Personagens históricos de Rondônia, do Brasil e do mundo retornam ao museu da EFM-M para encantar e ensinar crianças, adultos, moradores e turistas, que já podem se preparar para encarar essa aventura.

De acordo com o secretário da Semdestur, Paulo Moraes Júnior, essa é mais uma oportunidade da sociedade ter contato com a rica história da formação urbana e cultural de Porto Velho.



Evento promete unir cidadãos de todas as idades “A nossa história é riquíssima e, por muito tempo, deixou de ser contada. Como secretário de Turismo, entendo que é fundamental aproximar a população da sua própria história”, destacou.

Com o início das atividades agendado para as 17h, tanto na sexta (27) quanto no sábado (28), o evento “Uma Noite no Museu”, edição extra, promete unir cidadãos de todas as idades, com o propósito de levar arte, cultura e conhecimento sobre a história local.

Na próxima semana será divulgado o link para agendamento para o museu.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)