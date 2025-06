Semed alerta pais sobre infecções virais que afetam a saúde das crianças e o ambiente escolar

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) alerta pais e responsáveis sobre a importância de tomar cuidados essenciais com a saúde das crianças, principalmente neste período de aumento dos casos de doenças respiratórias, como a influenza. Essas doenças podem se desenvolver de forma rápida e representar riscos à saúde dos pequenos, especialmente aqueles com sistema imunológico mais vulnerável.

O secretário da Semed, Leonardo Leocádio, reforça que a colaboração de todos é fundamental para manter as crianças seguras e saudáveis. “Essas infecções são altamente transmissíveis e podem comprometer a saúde das crianças, além de impactar o ambiente escolar como um todo. Juntos podemos promover um ambiente escolar mais seguro e saudável para todos”, disse.

Para proteger as crianças, é fundamental seguir algumas orientações básicas, como incentivar a higiene das mãos com frequência, ensinar a cobrir a boca e o nariz ao tossir ou espirrar, manter os ambientes escolares bem ventilados e evitar o contato com pessoas que apresentem sintomas de doenças respiratórias. Além disso, é importante garantir que as crianças estejam com a vacinação em dia, incluindo a vacina contra a influenza, que é uma das principais formas de prevenção.

“Reforçamos ainda a importância de manter os pequenos em casa caso apresentem sintomas como febre, tosse, dor de garganta, dificuldade para respirar ou fadiga excessiva. Procurar atendimento médico rapidamente é essencial para o diagnóstico e tratamento adequados”, disse a diretora do Departamento de Saúde Escolar da Semed (DSE), Gracilene Pimenta.

Transmissão Varia entre 24 e 72 horas

Importante que pais e responsáveis garantam que as crianças estejam com a vacinação em dia Esse é o intervalo entre o momento do contato com a pessoa infectada e o surgimento dos primeiros sintomas. As infecções virais podem ser transmitidas para outra mesma antes do aparecimento dos primeiros sintomas ou enquanto o indivíduo ainda apresenta sinais da doença. O período de maior transmissão geralmente ocorre entre o 3º e o 5º dia da infecção, quando a carga viral está mais elevada, aumentando o risco de contagio.

As viroses podem ser provocadas por diferentes tipos de vírus, como o vírus influenza causador da gripe, e os agentes responsáveis pelos resfriados, incluindo rinovírus, adenovírus, vírus sincicial respiratório, os vírus da parainfluenza e o metapneumovírus humano.

Embora as viroses, especialmente os resfriados, possam ocorrer ao longo de todo o ano, há um aumento significativo na sua incidência durante os meses de chuva.

Inalação de gotículas:Gotículas liberadas no ar através da tosse, espirro ou até mesmo durante a fala, o que facilita a transmissão do vírus especialmente em ambientes fechados;

Contato com secreções:Tocar o muco do nariz ou escarro de uma pessoa infectada e depois levar as mãos aos olhos, nariz ou boca;

Contato com objetos contaminados:O vírus também pode ser transmitido ao tocar objetos contaminados, como brinquedos, maçanetas ou movei, e depois levar as mãos à boca, especialmente se houver saliva outras secreções infectadas nesses objetos.

PERÍODO DE ISOLAMENTO

Viroses podem ser provocadas por diferentes tipos de vírus De acordo com o Ministério da Saúde, indivíduos com sintomas de gripe devem permanecer em casa durante o período de transmissão, que pode se estender até sete dias após o início dos sintomas. É recomendado o afastamento temporário de atividades como trabalho ou escola até pelo menos 24 horas após o desaparecimento da febre, e desde que o indivíduo apresente bom estado geral, sem outros sintomas como indisposição.

Alunos, professores e demais funcionários que adoecerem devem permanecer em afastamento temporário na suspeita clínica de influenza, podendo ser liberado o retorno à escola se clinicamente estável, sem uso de antitérmico e sem febre por 24 horas. Não está indicada a suspensão de aulas e outras atividades para controle de surto de influenza como medida de prevenção e controle da infecção. Recomenda-se a vacinação de professores de ensino básico e superior, mediante apresentação de documento sua vinculação ativa desse profissional.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO E CONTROLE

As viroses são tratadas como foco no alívio dos sintomas apresentados. Recomenda-se hidratação, chás e líquidos quentes, lavagem nasal, e manter a vacinação contra a gripe em dia. Em caso de suspeita de influenza ou covid-19 procure avaliação médica para diagnostico e testagem se necessário e orientações quanto ao isolamento.

Fique atento às orientações:

- Não enviar às escolas estudantes com mal-estar, febre, vômitos, diarreia, ou sintomas que dificultem a alimentação, hidratação ou participação nas atividades. Nesse caso buscar atendimento médico;

-Intensificar a higienização das mãos por todos os membros da família, já que a principal forma de transmissão é pelas mãos;

-Evitar ambientes aglomerados e fechados, especialmente, se houver um familiar sintomático;

-Ter cuidados ao espirrar e tossir, cobrindo a boca e o nariz e após lavar as mãos, boca e nariz;

-Higienizar diariamente garrafinhas de água, lancheiras e demais pertences;

-Informar a escola sobre suspeitas ou confirmações de doenças respiratórias;

-Buscar o estudante na escola em casos de febre ou mal-estar em geral, garantindo um ambiente saudável e adequado para a aprendizagem;

-Procurar atendimento médico se houver piora do estado em geral, como dificuldades respiratórias, recusa de alimentos ou líquidos, apatia, sonolência excessiva ou manchas na pele.



Texto:Meiry Santos

Foto:Meiry Santos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)