Ismael Crispin recebe pesquisadores para tratar da modernização do cultivo da mandioca em Rondônia

O deputado estadual Ismael Crispin (MDB) recebeu na manhã desta quarta-feira (18), na Assembleia Legislativa de Rondônia, os pesquisadores da Embrapa Rogério Costa e Francisco Leônidas, que apresentaram uma proposta de trabalho voltada ao fortalecimento da cadeia produtiva da mandioca no estado.



A iniciativa tem como foco principal a implementação de inovações tecnológicas e fitossanitárias na mandiocultura, com ações voltadas à atualização do sistema de produção, prevenção de doenças como a vassoura de bruxa e aproveitamento de subprodutos na alimentação animal. A proposta contempla ainda a instalação de Unidades de Referência Tecnológica (URTs) nos municípios rondonienses e a realização de capacitações, dias de campo e publicações técnicas.



Para o deputado Ismael Crispin, essa proposta representa uma oportunidade concreta de valorização da agricultura familiar. “Estamos diante de um novo despertar para o cultivo da mandioca em Rondônia. Esse projeto da Embrapa traz inovação, prevenção e desenvolvimento, especialmente para os pequenos produtores, que são a base da nossa agricultura familiar”, afirmou.



O projeto conta com a parceria da Embrapa Mandioca e Fruticultura, Embrapa Acre, Governo do Estado de Rondônia, Câmara Setorial da Mandioca, Senar e Sebrae, e tem como público-alvo os cerca de 8 mil produtores que atuam em aproximadamente 18 mil hectares cultivados no estado.



Com ações estruturadas de pesquisa, capacitação e modernização tecnológica, a expectativa é elevar a produtividade da mandioca em Rondônia e garantir maior segurança fitossanitária à cultura, contribuindo com a geração de renda no campo e o fortalecimento econômico das comunidades agrícolas.



