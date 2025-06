Vereador de Pimenteiras visita gabinete do deputado Luizinho Goebel em busca de recursos para o município

O chefe de gabinete do deputado Luizinho Goebel (Podemos), Zico Mattos, recebeu na manhã desta quarta-feira (18) na Assembleia Legislativa, o vereador Dôra (PL), de Pimenteiras. Na oportunidade, o vereador protocolou um pedido para que o deputado destine recursos de emenda parlamentar para a compra de um caminhão, do tipo munk, para que o município possa fazer a manutenção na rede de iluminação pública. Na oportunidade, o vereador também reforçou o pedido par que o deputado destine uma ambulância para atender às necessidades da saúde da população.





Cumprindo agenda na capital do estado, o vereador também esteve na Secretaria de Estado da Educação (Seduc), onde solicitou investimentos e melhorias para a escola estadual e também esteve no escritório parlamentar do deputado federal Cel. Chrisóstomo (PL), onde protocolou pedido de providências e recursos para o município de Pimenteiras.





De acordo com Zico de Mattos, o deputado Luizinho Goebel tem um compromisso com a população de Pimenteiras e vem buscando atender às demandas do município através da destinação de emendas parlamentares ou através de apoio do governo do estado. Para o vereador Dôra, o deputado Luizinho tem sido um grande parceiro para o desenvolvimento de Pimenteiras, estando sendo à disposição para a busca de recursos e investimentos que ajudem na promoção do desenvolvimento do município.



Texto e foto: Jocenir Sérgio Santanna