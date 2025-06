Presidente da Alero garante R$ 500 mil para construção da nova sede da Padaria Solidária da Associação São Tiago Maior

Foi assinada nesta terça-feira (18) a ordem de serviço para o início das obras da nova sede da Padaria Solidária da Associação São Tiago Maior, localizada na zona leste de Porto Velho. O projeto, que visa ampliar o atendimento a famílias em situação de vulnerabilidade social, conta com recursos oriundos de emendas parlamentares, sendo R$ 500 mil destinados pelo deputado estadual Alex Redano (Republicanos) e R$ 75 mil da deputada Yeda Chaves.



Com a nova estrutura, a padaria terá capacidade de ampliar a produção atual de 800 pães diários, que já são distribuídos gratuitamente à população carente. O espaço também contará com uma sala destinada à realização de cursos de panificação, fortalecendo a qualificação profissional e geração de renda para os moradores da região.



Foto: Reprodução/ALE-RO O espaço também contará com uma sala destinada à realização de cursos de panificação (Foto: Projeto arquitetônico)



“O trabalho da Associação São Tiago Maior é exemplo de solidariedade e compromisso social. Destinar recursos para a construção dessa nova padaria é uma forma de contribuir diretamente com centenas de famílias que dependem desse apoio. É um investimento na dignidade e na esperança de dias melhores”, destacou o deputado Alex Redano.



As obras começam ainda nesta quarta-feira (18), com previsão de conclusão em até 180 dias. Durante o ato de assinatura da ordem de serviço, estiveram presentes o presidente da associação, Leonilson de Souza Félix, o vice-presidente Jalme Fernandes Umbelino, o representante da empresa executora César Licório, o engenheiro responsável Murilo Alexandre Amorim Moraes e a assessora do deputado Alex Redano, professora Eloisa Helena Bertoletti.



A iniciativa reforça o compromisso do parlamentar com ações sociais voltadas à população mais vulnerável e ao fortalecimento das instituições comunitárias em Rondônia.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar