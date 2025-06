Professor Zenildo é recebido na Presidência da Assembleia Legislativa

Durante o encontro, foram discutidas as contribuições do simpósio para a área do esporte e da psicologia (Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO)

O professor Zenildo, um dos nomes confirmados no II Simpósio Internacional de Psicologia do Exercício Físico e Esporte, esteve na manhã desta quarta-feira (18) no gabinete da presidência da Assembleia Legislativa de Rondônia, em Porto Velho. Ele foi cordialmente recebido pela subchefe de gabinete da Presidência, Yeda Cunha Sales.



Durante o encontro, foram discutidas as contribuições do simpósio para a área do esporte e da psicologia, bem como a importância da presença de representantes acadêmicos de renome internacional em eventos sediados no estado. O professor Zenildo destacou o papel estratégico de Rondônia como polo de conhecimento e troca científica na região Norte.



Yeda Cunha Sales, representando o presidente da Casa, destacou a relevância da participação de especialistas como o professor Zenildo, que contribuem significativamente para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas ao esporte, à saúde e à educação.



Em sua fala, o professor Zenildo fez questão de agradecer ao presidente da Assembleia Legislativa, deputado Alex Redano, pelo apoio institucional ao evento. “É uma honra estar aqui e poder contar com o apoio do presidente Alex Redano, que tem demonstrado sensibilidade e compromisso com a ciência, a educação e o esporte. Sem esse respaldo, iniciativas como o simpósio teriam muito mais dificuldades para alcançar o impacto que buscamos”, afirmou.



O simpósio, que ocorrerá entre os dias 15 e 17 de setembro de 2025, contará com palestrantes de instituições da América Latina e abordará temas como burnout, preparação psicológica de atletas de alto rendimento e transição de carreira no esporte. A visita reforça o compromisso da Assembleia Legislativa com iniciativas que promovem a ciência, a educação e o bem-estar da população rondoniense.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO