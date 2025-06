Vereadora de Chupinguaia destaca trabalho de Cirone Deiró no município

O trabalho desenvolvido pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil) em favor do município de Chupinguaia, recebeu o reconhecimento de representações políticas locais. A vereadora Maria do Guaporé usou a tribuna da Câmara Municipal, para agradecer o compromisso do deputado na busca de recursos para a região. “Quero deixar os meus agradecimentos ao deputado Cirone, pela valiosa parceria com nosso município, pois suas emendas têm sido fundamentais para o desenvolvimento e melhoria da nossa comunidade”, disse.



Durante seu discurso, a vereadora relatou diversas ações do deputado, em benefício de Chupinguaia e dos distritos da região. Entre elas está uma emenda de R$ 200 mil para a aquisição de um caminhão pipa, de R$ 300 mil para a revitalização da Praça do Boi, de R$ 244 mil para a reforma da quadra da Escola Municipal de Educação Infantil Valter José Zanela, além de recursos para a aquisição de equipamentos e implementos agrícolas, contemplando associações de produtores rurais.



De acordo com a vereadora, é preciso considerar o trabalho de quem está comprometido com a população do município e dos distritos locais. “O deputado Cirone está empenhado em trabalhar pela nossa região e é importante valorizarmos essa parceria”, disse. Ela também destacou a importância do deputado manter seu gabinete a disposição dos representantes políticos dos municípios, no sentido de resolver os mais diversos problemas. Recentemente, a vereadora acompanhou o deputado, em reunião com o diretor de Relações Institucionais da Energisa, Juscelino Amaral, com o objetivo de discutir a ampliação da rede de energia na região de Chupinguaia.





Texto: Eli Batista | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar