Deputado Jean Mendonça assegura R$ 350 mil para reforma e ampliação do Centro do Idoso em Chupinguaia

O deputado Jean Mendonça (PL) assegurou a liberação de R$ 350 mil para as obras de reforma e ampliação do Centro do Idoso em Chupinguaia. O atendimento à solicitação partiu do vereador Careca, um dos pioneiros do município, que destacou a necessidade de um espaço adequado para acolher os idosos em suas atividades culturais, recreativas e festivas.



De acordo com Jean Mendonça, os valores já estão assegurados, cabendo agora à prefeitura municipal encaminhar o projeto detalhado com as planilhas de custos. "O Centro do Idoso tem um papel fundamental em Chupinguaia, promovendo acolhimento, qualidade de vida e dignidade para a melhor idade", afirmou o parlamentar.



O deputado reforçou o compromisso com a terceira idade, lembrando que os idosos de hoje foram essenciais no desenvolvimento do município. "Precisamos tratá-los com respeito e dignidade. Esse é o meu compromisso com todos que vieram antes de nós", declarou. Agora, a equipe do prefeito Dr. Wesley Araújo deverá elaborar o projeto para viabilizar as melhorias no local.





Texto: Carlos Henrique | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar