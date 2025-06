Primeira fase do campeonato movimenta o futebol amador no Campo do Treze

A primeira fase da Copa Madeirão de Futebol de Várzea – Grupo HO segue movimentando o futebol amador de Porto Velho. Na terça-feira (17), duas partidas agitaram o Campo do Treze, no bairro Embratel. Às 19h30, Dragões FC e Amigos da Bola empataram em 2 a 2 no tempo normal.

Nos pênaltis, a equipe Dragões FC garantiu a vitória por 6 a 5. Já às 21h, o Amigos do Maraca venceu com folga o Real Gospel, aplicando uma goleada de 6 a 0.

A competição continua nesta quarta-feira (18) com dois jogos também no Campo do Treze:

19h45 –Tabajara SC x Pedrinhas FC

21h15 –Porto City FC x Torcida Jovem Flu

Na quinta-feira (19), os jogos serão realizados em dois campos simultaneamente:

Campo do Treze

19h30 –Borússia x Abobrão do Cohab

21h00 –Paulo Diniz x Madruga FC

Campo do Esperança da Comunidade

19h30 –Atlético Abunã x Aramix

21h00 –Santa Geração x Nova Esperança

Copa Madeirão de Futebol de Várzea conta com mais de 70 equipes inscritas Com mais de 70 equipes inscritas, a Copa Madeirão de Futebol de Várzea é uma iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), e tem como objetivo fortalecer o esporte de base, promovendo lazer, integração comunitária e o talento local.

A Prefeitura oferece toda a estrutura necessária para os jogos, incluindo bolas, redes, arbitragem e apoio técnico. As equipes participam levando apenas o seu futebol e o desejo de conquistar o título.

A competição conta com o apoio de importantes parceiros. O Grupo HO oferece R$ 10 mil em premiação para a equipe campeã, enquanto o Ecopark destina R$ 5 mil para o vice-campeão. Confira aqui a tabela detalhada.

