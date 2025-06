Semed e Instituto Alicerce fortalecem rede municipal com projeto de complementação escolar

A Secretaria Municipal de Educação (Semed) firmou uma parceria com o Instituto Alicerce com o objetivo de fortalecer a aprendizagem dos estudantes por meio da implementação de ações de reforço escolar e de escola em tempo integral.

Essa iniciativa visa aprimorar o desempenho estudantil, oferecendo uma abordagem pedagógica abrangente que inclui suporte técnico às escolas, desenvolvimento e aperfeiçoamento dos profissionais da educação e atividades de enriquecimento cultural. Desta forma, a parceria busca promover uma formação integral dos alunos, contribuindo para seu crescimento acadêmico, social e cultural.

O Instituto Alicerce é uma organização sem fins lucrativos que trabalha no contraturno escolar com foco na recuperação de defasagens escolares com alunos do Ensino Fundamental. Um encontro esta semana entre corpo técnico da Semed e equipe do Instituto Alicerce tratou da implementação de algumas ações como reforço escolar e escola em tempo integral.

Atualmente, essas duas estratégias estão na fase de implantação nas escolas. Foi realizada uma apresentação metodológica conduzida pela diretora Elisa Juviniano, do Instituto Alicerce, direcionada a todos os profissionais envolvidos neste processo de transformação.

Equipe do Instituto deram início às visitas técnicas nas escolas Para o secretário da Semed, Leonardo Leocádio, o objetivo é reforçar os estudos nos contraturnos das escolas municipais, a fim de promover o avanço do desempenho escolar dos alunos no ensino regular, especialmente em Língua Portuguesa e Matemática. Ele também destacou a importância de oferecer um ambiente mais acolhedor e estimulante durante os contraturnos, com atividades que envolvam os estudantes de forma participativa e criativa.

“Essa iniciativa visa ampliar o acesso ao conhecimento, promovendo uma aprendizagem mais aprofundada e significativa nos componentes curriculares fundamentais. A expectativa é que, com esses esforços, haja uma melhora contínua no desempenho estudantil e uma redução nas taxas de evasão escolar, contribuindo para o desenvolvimento integral dos alunos e para o fortalecimento da educação municipal”, destacou.

A previsão para início das atividades com os alunos é no segundo semestre de 2025. A equipe do Instituto, acompanhada pela gerente de Educação Básica, Naftali Sena, e pela coordenadora do Programa Educação em Tempo Integral, Jaqueline Gomes, deram início às visitas técnicas nas escolas, as quais continuarão ao longo da semana. Também está prevista a realização de uma reunião com os gestores escolares para a apresentação detalhada da proposta pedagógica, garantindo o alinhamento e o engajamento de toda a comunidade escolar.

Texto:Meiry Santos

Foto:Semed

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)