Investimento de Ezequiel Neiva transforma infraestrutura da saúde em Colorado do Oeste

A reforma e ampliação do centro cirúrgico do Hospital Municipal Dr. Pedro Granjeiro Xavier foi oficialmente inaugurada nesta semana com a presença de autoridades estaduais e municipais. A cerimônia contou com a participação do deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil), responsável pela destinação de R$ 500 mil por meio de emenda parlamentar para a obra. O prefeito Edinho da Rádio (PL) esteve presente, ao lado dos vereadores Buzanello (PV), Fabão (Podemos) e Gilmar da Obra (PSD).



Segundo o prefeito Edinho da Rádio, a inauguração representa não apenas a conclusão de uma obra física, mas também o reconhecimento do comprometimento com a saúde da população. “Fazer a inauguração do centro cirúrgico de Colorado do Oeste, que foi iniciativa e com recursos do deputado estadual Ezequiel Neiva. Temos que dar honra a quem tem honra. Colorado agradece os investimentos feitos e o senhor tem essa visão de garantir uma saúde cada vez melhor para nossa população", afirmou o gestor municipal.



Foto: Reprodução/ALE-RO Ezequiel Neiva aproveitou para conhecer às instalações do hospital após a reforma (Fotos: Alexandre Almeida)



O deputado estadual Ezequiel Neiva destacou o compromisso com a cidade e lembrou da origem do pedido de reforma. “São R$ 500 mil de uma emenda individual que nós destinamos, contando também com recursos de outros deputados federais. Essa obra foi solicitada ainda quando Gilmar da Saúde era secretário municipal de Saúde. Hoje estamos aqui para celebrar essa entrega, que até então não havia tido uma inauguração oficial", declarou o parlamentar.



O deputado também aproveitou a oportunidade para anunciar mais um investimento na saúde local: a aquisição de uma ambulância UTI, no valor de R$ 450 mil. O recurso, segundo ele, já foi aprovado e estará disponível nos próximos dias para a Prefeitura. “Mais uns dez dias o dinheiro vai estar na conta da prefeitura para mais essa aquisição”, finalizou Ezequiel Neiva.





Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO