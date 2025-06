Assembleia aprova Projeto de Lei que institui o “Julho Laranja” em Rondônia

Assembleia Legislativa de Rondônia, na sessão plenária de terça-feira (17) aprovou o Projeto de Lei Ordinária (PLO), de autoria do vice-presidente da Casa de Leis, deputado Laerte Gomes PSD), que institui, no calendário oficial do Estado, o mês de “Julho Laranja”, dedicado à conscientização sobre a importância do exame ortodôntico anual em crianças de 6 a 12 anos de idade.



De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a proposta é de extrema relevância social, uma vez que busca alertar pais, responsáveis e a sociedade em geral sobre a necessidade de acompanhar o desenvolvimento bucal das crianças, prevenindo problemas que podem comprometer não apenas a saúde, mas também o bem-estar emocional, o desempenho escolar e até o convívio social desses jovens.

O deputado Laerte Gomes destaca que alterações bucais, como ausência de dentes e espaçamentos irregulares, são uma realidade que, infelizmente, atinge muitas crianças e adolescentes. Além dos impactos diretos na mastigação e na fala, essas condições podem gerar insegurança, baixa autoestima e, muitas vezes, situações de assédio moral (bullying) no ambiente escolar.

“O bullying, provocado por questões estéticas, como problemas dentários, pode desencadear sérias consequências emocionais, como depressão, queda no rendimento escolar, abandono dos estudos e, em casos extremos, até pensamentos suicidas. Por isso, é fundamental promover a prevenção e o cuidado desde cedo”, reforçou Laerte Gomes.

O projeto também evidencia a importância da atuação dos cirurgiões-dentistas especialistas em ortodontia, que são os profissionais capacitados para diagnosticar, prevenir e tratar alterações na respiração oral, distúrbios do sono, problemas de alinhamento dentário e nos ossos maxilares, fatores que impactam diretamente no desenvolvimento físico e cognitivo das crianças.

A escolha da cor laranja para simbolizar a campanha está associada à alegria, energia e vitalidade, além de ter sido escolhido o mês de julho, por coincidir com o período de férias escolares, facilitando o acesso das crianças aos atendimentos odontológicos.

Com a instituição do “Julho Laranja”, a expectativa é que sejam realizadas, em todo o estado de Rondônia, ações educativas e preventivas, reforçando a importância do cuidado ortodôntico na infância, contribuindo para a formação de adultos mais saudáveis, confiantes e preparados para os desafios da vida.



Texto: Juliana Martins I Assessoria parlamentar

Foto: Assessoria parlamentar