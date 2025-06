Processo de escolha dos administradores dos distritos avança para nova etapa

A Prefeitura de Porto Velho avança no processo democrático de escolha dos novos administradores dos distritos. A etapa atual é de análise documental dos 155 candidatos inscritos no processo seletivo que definirá, por meio de votação popular, os representantes que atuarão diretamente na gestão dos 13 distritos do município.

Conforme estabelecido pelo Decreto nº 20.051, publicado no Diário Oficial do Município em abril deste ano, o processo de seleção visa garantir a participação da comunidade na escolha de seus gestores locais, reforçando o compromisso da administração municipal com a transparência e a descentralização das ações públicas.

A Comissão Especial de Seleção, composta por representantes de diversas secretarias, é a responsável pela conferência dos documentos entregues no ato da inscrição. Após a validação dessa etapa, os nomes habilitados seguirão para a próxima fase, que consiste na campanha e posterior eleição direta, com participação da população residente em cada distrito.

No total, serão eleitos 13 administradores, sendo um por distrito. A função é de confiança e os eleitos atuarão como elo entre a Prefeitura e as comunidades locais, colaborando com o planejamento e a execução de políticas públicas nas áreas urbana e rural.

A Prefeitura informa que todo o processo está sendo conduzido com lisura e conforme o cronograma previamente estabelecido. Novas informações serão divulgadas nos canais oficiais do Município ao longo das próximas semanas.

Texto:Jhon Silva

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)