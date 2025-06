Operação avança com mais de 65 mil toneladas de lixo e entulhos recolhidos na capital

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), segue diariamente com a Operação Cidade Limpa, que já realizou 4.443 quilômetros de limpeza de ruas, 440 unidades de bocas de lobo limpas, 15.552 metros de limpeza de canais e 65.116 toneladas de recolhimento de lixo e entulhos. As ações estão acontecendo em vários pontos da cidade e dos distritos.

A Semusb tem mantido o mesmo ritmo de trabalho desde o início da gestão do prefeito Léo Moraes, com um foco forte em limpeza, desobstrução de boca de lobo e limpeza de canais. Além disso, a Prefeitura também está trabalhando com corredores fixos de limpeza para manter a cidade limpa. Com o fim das chuvas, também está sendo realizada a pintura dos meios-fios e sarjetas.

As equipes têm trabalhado atendendo determinação do prefeito, que tem reforçado o compromisso com a limpeza urbana como instrumento de saúde pública e bem-estar. As frentes de trabalho atuam diariamente em diferentes regiões da cidade com serviços diversos e contínuos. As ações incluem capina, roçagem, rastelagem, varrição, limpeza de canais e bueiros, além do descarte adequado de resíduos resultantes dos trabalhos realizados.

Prefeito Léo Moraes destaca que as equipes da Semusb trabalham arduamente para manter a cidade limpa Conforme o secretário da Semusb, Giovanni Marini, “estamos enfrentando desafios com as bocas de lobo, que são muitas e precisam ser reconstruídas ou reparadas. No entanto, já foram reconstruídas mais de 200 tampas de boca de lobo e continuamos trabalhando para melhorar a infraestrutura da cidade”, afirmou.

Segundo o prefeito Léo Moraes, as equipes da Semusb trabalham arduamente para manter a cidade limpa e organizada, com resultados positivos. “É fundamental que a população se una à Prefeitura contribuindo para um ambiente mais saudável e agradável para todos. A mobilização dos porto-velhenses neste sentido, é essencial”, disse.

PONTOS DE LIMPEZA

- Casarão dos Ingleses

- Av. Jorge Teixeira

- Rua Nicarágua

- Rua Duque de Caxias com av. Jorge Teixeira

- Rua Duque de Caxias (noturno)

- Rua Ana Calcária com av. Amazonas

- Manutenção com Varredeira e Roçadores no Cemitério Santo Antônio

- Praça Três D'Água

RECOLHIMENTO

- Casarão dos Ingleses ou Santo Antônio

- Av. Amazonas

- Bairro Tiradentes

- Rua Prof. Gilberto

- Rua Tarciano (bairro JK)

REPAROS

- Mercado km1 e na av. Mamoré com a rua Pantanal.

TRABALHO INTEGRADO

Além da Semusb, a Operação Cidade Limpa reúne os esforços integrados das secretarias municipais de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Obras e Pavimentação (Semob) e até mesmo a Fundação Cultural de Porto Velho (Funcultural), sob a coordenação da Secretaria-Geral de Governo (SGG), entre outros órgãos da gestão municipal.

DENUNCIE O DESCARTE IRREGULAR

A Prefeitura de Porto Velho solicita o apoio da população no combate ao descarte irregular de lixo e entulho em vias públicas, canais e terrenos baldios. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo WhatsApp (69) 98473-2922.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)