Funcultural divulga resultado dos Projetos Selecionados em Chamamento Público com recursos da Lei Aldir Blanc

Os projetos selecionados demonstram a diversidade e a riqueza cultural do Município de Porto Velho

Próxima etapa do processo de seleção será divulgada posteriormente A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Fundação Cultural do Município de Porto Velho (Funcultural) divulgou o resultado dos projetos selecionados após análise dos recursos dos Editais de Chamamento Público nº 005/2025 , nº 006/2025 e nº 007/2025 , publicados no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia, nesta segunda-feira (16). Os projetos foram selecionados com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

A Funcultural também informa o resultado preliminar da etapa de habilitação de projetos culturais no âmbito do Edital de Chamamento Público nº 008/2025 . O objetivo do edital é selecionar projetos culturais para receberem apoio financeiro em diversas categorias. A lista de projetos habilitados foi divulgada com o resultado preliminar. Os projetos que atenderam aos requisitos do edital foram habilitados para a próxima etapa do processo de seleção.

A próxima etapa do processo de seleção será divulgada posteriormente, e os projetos habilitados terão a oportunidade de avançar no processo de seleção e receber apoio financeiro para a realização de suas atividades culturais.

EDITAIS E PROJETOS SELECIONADOS

Edital nº 005/2025: Seleção de projetos que promovam o acesso da população aos bens e serviços culturais nos territórios e comunidades onde atuam.

Edital nº 006/2025: Seleção de espaços, ambientes e iniciativas artísticos culturais para receberem subsídio para manutenção.

Edital nº 007/2025: Premiação de projetos, iniciativas, atividades ou ações de Pontos e Pontões de Cultura.

Segundo o presidente da Funcultural, Antônio Ferreira, a entidade selecionou diversos projetos culturais para receberem apoio financeiro com recursos da PNAB. “Os projetos selecionados demonstram a diversidade e a riqueza cultural do Município de Porto Velho”, disse.

OBJETIVOS DA PNAB

A PNAB tem como objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico, com respeito à diversidade, à democratização e à universalização do acesso à cultura. A política prevê recursos para chamamentos públicos, prêmios, aquisição de bens e serviços vinculados ao setor cultural, destinados a cinco áreas:

Manutenção, formação, desenvolvimento técnico e estrutural de agentes, espaços, iniciativas, cursos, oficinas, intervenções, performances e produções; desenvolvimento de atividades de economia criativa e economia solidária; produções audiovisuais; manifestações culturais e a realização de ações, projetos, programas e atividades artísticas, do patrimônio cultural e de memória.

QUEM FOI ALDIR BLANC

Aldir Blanc foi um dos mais importantes compositores da música brasileira e sua obra é considerada um patrimônio cultural do país. Ele começou a compor aos 16 anos e formou parcerias com outros grandes nomes da música brasileira, como João Bosco, Milton Nascimento e Chico Buarque. Sua obra abordou temas como o amor, a política, a crítica social e a cultura popular brasileira.

