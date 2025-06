Prefeitura de Porto Velho atua para solucionar problema histórico no bairro Três Marias

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Pavimentação (Semob), avança com mais uma importante intervenção de infraestrutura na zona Leste da capital. A equipe executa obra de drenagem na rua Cabo Verde, no bairro Três Marias, onde a população sofria há anos com alagamentos e transtornos durante o período de chuvas.

A intervenção contempla a instalação de 90 metros de manilhas de concreto, com diâmetro de 600 milímetros, dimensionadas para garantir a vazão adequada da água e evitar novos pontos de acúmulo. Além disso, estão sendo construídas duas bocas de lobo para captação das águas pluviais e direcionamento para a rede de drenagem.

A obra atende a uma antiga demanda dos moradores, que conviviam com a dificuldade de acesso às residências, alagamentos em quintais e danos estruturais causados pela água acumulada. Segundo a Semob, os serviços estão sendo executados com celeridade para minimizar os impactos no dia a dia da comunidade.

A Semob reforça que ações como esta fazem parte do compromisso da Prefeitura de Porto Velho em investir na infraestrutura urbana e em soluções definitivas para problemas históricos de alagamento que afetam a qualidade de vida da população.

Os trabalhos seguem com acompanhamento técnico e devem ser concluídos nos próximos dias, levando mais segurança e tranquilidade aos moradores do bairro Três Marias.

Texto:Thaís Alves

Foto:Thaís Alves

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)