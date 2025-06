Deputada Cláudia de Jesus reforça mobilização por valorização dos servidores da saúde em reunião da Comissão

Reunião também definiu a data de um novo encontro com a Casa Civil, marcada para o próximo dia 24 de junho (Foto: Assessoria parlamentar)

A mobilização dos servidores da saúde pública de Rondônia por melhorias salariais ganhou novo capítulo nesta terça-feira (17), durante reunião da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero).



Participaram representantes de sindicatos, conselhos de classe e o secretário estadual de Saúde, Coronel Jefferson Rocha, que apresentou o estudo de impacto financeiro para a reestruturação da tabela salarial da categoria. A deputada estadual Cláudia de Jesus (PT) teve atuação destacada, cobrando maior envolvimento de todos os parlamentares e propondo medidas para evitar prejuízos aos servidores.



Em sua fala, Cláudia reforçou a necessidade de união e articulação política ampla para garantir que o projeto de reestruturação salarial avance até a votação em plenário. A parlamentar também alertou para o risco de os servidores ficarem sem salário por conta do prazo apertado para o recadastramento previdenciário exigido pelo Iperon. Por iniciativa da deputada, a Comissão aprovou um requerimento solicitando a prorrogação desse prazo por mais 30 dias, além de uma campanha oficial de comunicação para orientar os trabalhadores.



“Essa é uma luta legítima e merecida. Mas quero fazer um apelo aos sindicatos e servidores: procurem todos os deputados desta Casa. Somos 24 parlamentares e precisamos de uma mobilização que envolva todos. Não dá para deixar o peso dessa pauta tão importante nas costas de apenas três ou quatro deputados. A súde é prioridade e nós vamos continuar pressionando para que esse projeto chegue ao plenário e seja aprovado”, afirmou a deputada.



Reunião com a Casa Civil



A reunião também definiu a data de um novo encontro com a Casa Civil, marcada para o próximo dia 24 de junho. Segundo os parlamentares, o objetivo é acelerar as tratativas junto ao governo estadual para inclusão da proposta no orçamento ainda deste ano.



Cristiane Abreu I Jornalista

Foto: Assessoria parlamentar