Deputado Ismael Crispin fechará ciclo de audiências públicas sobre atualização do Zoneamento em Machadinho d’Oeste

O deputado estadual Ismael Crispin (MDB), presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), estará em Machadinho d’Oeste no dia 25 de junho, às 9h, para conduzir a última audiência pública sobre a atualização do Zoneamento Socioeconômico-Ecológico de Rondônia (ZSEE).



"Nosso objetivo é ouvir quem realmente entende da realidade do campo, da floresta, da produção e da preservação. O zoneamento precisa ser construído com a participação ativa de todos os setores. Essa audiência será um momento essencial para reunir as contribuições da região de Machadinho e finalizar esse grande ciclo de escuta que percorremos em todo o estado", destacou Ismael Crispin.



Desde o início da série de audiências, o deputado tem defendido que o novo zoneamento precisa refletir as transformações pelas quais Rondônia passou nos últimos 25 anos, com equilíbrio entre desenvolvimento econômico e sustentabilidade ambiental.



"Estamos atualizando um instrumento que influencia diretamente a vida de milhares de rondonienses. Por isso, é fundamental que as decisões não sejam tomadas de forma isolada. Queremos um zoneamento técnico, sim, mas principalmente justo e participativo", completou o parlamentar.



A audiência será aberta ao público, e a presença de produtores rurais, lideranças comunitárias, representantes de instituições e da sociedade civil é essencial para garantir um debate plural e democrático.



Texto: Laila Moraes | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO