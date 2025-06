Deputado Delegado Camargo solicita inclusão de Vale do Anari e demais municípios no programa “Tchau Poeira”

O deputado estadual Delegado Camargo apresentou a Indicação n.º 13187/25 ao Governo do Estado de Rondônia, solicitando a inclusão do município de Vale do Anari no cronograma de execução do programa “Tchau Poeira”.



Segundo o parlamentar, a precariedade das vias públicas tem gerado diversos transtornos. Durante o período chuvoso, o acúmulo de lama compromete a mobilidade de veículos e pedestres. Já na estiagem, a poeira se torna um problema de saúde pública, afetando principalmente crianças, idosos e pessoas com doenças respiratórias.



“A pavimentação não é um luxo, é uma necessidade. Levar o programa 'Tchau Poeira' a Vale do Anari e a todas as cidades de Rondônia é uma questão de respeito à população, que merece infraestrutura digna, mobilidade e qualidade de vida”, afirmou Delegado Camargo.



O deputado reiterou seu compromisso com o desenvolvimento urbano em todas as regiões do estado. “Seguiremos trabalhando para que os investimentos cheguem a cada município de Rondônia, promovendo melhorias concretas para a vida das pessoas”, finalizou.





Texto: Welik Soares | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO