Luís do Hospital agenda reunião com Casa Civil para avançar no PCCR da Saúde

Durante reunião da Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), realizada nesta terça-feira (18), A Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), presidida pelo deputado Luís do Hospital, promoveu mais uma rodada de diálogo sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração (PCCR) dos servidores da saúde estadual. A reunião contou com a presença do secretário de Estado da Saúde , Coronel Jefferson Rocha, técnicos da Sesau, representantes sindicais e servidores de diversas categorias.



Durante o encontro, o secretário Jefferson apresentou o impacto financeiro estimado com a reestruturação da tabela salarial das equipes da saúde. Segundo ele, os estudos técnicos foram concluídos e encaminhados à equipe econômica do governo. O valor total estimado é de R$ 157 milhões para os profissionais médicos e R$ 220 milhões para a equipe multiprofissional, totalizando um incremento superior a R$ 370 milhões ao ano.



“O levantamento foi feito de forma dialogada com todas as categorias e já foi encaminhado à Casa Civil e ao setor responsável pela análise orçamentária. A proposta agora depende da agenda da equipe econômica para seguir às próximas etapas”, explicou o secretário.



A apresentação do impacto era uma das etapas acordadas em reuniões anteriores, que haviam estabelecido um prazo de 180 dias, iniciado em novembro de 2024, para a conclusão do estudo. Representantes sindicais solicitaram que os novos prazos sejam formalizados em ata, a fim de evitar novos adiamentos, ressaltando a urgência da pauta diante do calendário eleitoral de 2026.



Com o objetivo de garantir avanços concretos, o deputado Luís do Hospital informou que uma nova reunião foi agendada com a Casa Civil para o dia 24 de junho, às 9h, com a presença do secretário Elias Rezende. A Comissão de Saúde e lideranças representativas das categorias também participarão do encontro.



“Este é um compromisso da nossa Comissão e vamos trabalhar para garantir que esse plano saia do papel com responsabilidade e seriedade. Quero reforçar que a união faz a força. Vocês estão lutando de mãos dadas por algo justo — dignidade, valorização e sobrevivência profissional. Estou com vocês nessa luta e sairemos de lá com boas notícias”, concluiu Luís do Hospital, presidente da Comissão.

Texto: Diana Braga | Jornalista

Foto: Thyago Lorentz | Secom ALE/RO