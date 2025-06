Deputado Laerte Gomes garante recurso para projeto de pavimentação da rodovia que liga Rondônia ao Mato Grosso

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Laerte Gomes (PSD) segue atuando fortemente em busca de melhorias para a infraestrutura viária de Rondônia. Durante agenda com o diretor-geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), coronel Eder Fernandes, o parlamentar reforçou o compromisso com a pavimentação da rodovia que liga o distrito de Nova Colina, em Ji-Paraná, passando pela Linha 82, Linha 78, até a divisa com o estado do Mato Grosso, totalizando 37 quilômetros de extensão.



O deputado anunciou a destinação de mais de R$ 700 mil, fruto de emenda parlamentar, para custear o projeto executivo da obra. O recurso está incluído no financiamento já aprovado pela Assembleia Legislativa, garantindo celeridade no andamento dos trâmites.



“Essa é uma rodovia extremamente estratégica, não só para Rondônia, mas também para o Mato Grosso. É por ela que grande parte da produção mato-grossense escoa e tem Ji-Paraná como polo de desenvolvimento, gerando emprego, renda e fortalecendo nossa economia local”, destacou Laerte Gomes.



Foto: Reprodução/ALE-RO O recurso está incluído no financiamento já aprovado pela Assembleia Legislativa (Foto: Assessoria Parlamentar)



A estrada conecta importantes municípios do Mato Grosso, como Rondolândia, Aripuanã, Juruena, Juína, além dos distritos de Guariba e Conselvan, promovendo integração, desenvolvimento econômico e social entre os dois estados.



Segundo o parlamentar, o projeto já está em fase avançada e, com o apoio do governador Marcos Rocha e do DER, a expectativa é de que em breve a população e os motoristas possam usufruir de uma estrada asfaltada, segura e com infraestrutura adequada, facilitando o escoamento da produção, o transporte de cargas e também garantindo mais segurança para quem trafega diariamente pela região.



“Esse é mais um compromisso do nosso mandato, em parceria com o Governo de Rondônia. Trabalhamos para que cada vez mais nossas rodovias estejam em condições adequadas, fortalecendo nossa economia e melhorando a vida da população”, completou Laerte.





Texto: Juliana Martins | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar