Ezequiel Neiva prestigia inauguração do primeiro campo público com gramado sintético em Colorado do Oeste

A entrega da obra ocorreu durante as comemorações oficiais do aniversário da cidade, nesta segunda-feira (16), e contou com a presença do deputado estadual Ezequiel Neiva, responsável pela destinação da emenda parlamentar que viabilizou o projeto, do prefeito Edinho da Rádio, dos vereadores Fabão, Buzanelo e Gilmar da Obra, além de lideranças comunitárias, esportistas e moradores da região.



O novo campo representa um marco para o esporte local, promovendo mais qualidade e estrutura para a prática esportiva de crianças, jovens e adultos. O deputado Ezequiel Neiva destaca que o investimento reforça seu compromisso com o fortalecimento das políticas públicas de esporte e lazer nos municípios de Rondônia.



Foto: Reprodução/ALE-RO Deputado anunciou a continuidade do projeto com a segunda fase da obra (Foto: Assessoria parlamentar)

“Acreditamos no esporte como uma ferramenta de transformação social, e esse campo vem para atender uma demanda histórica da população de Colorado do Oeste”, afirmou o deputado Ezequiel Neiva.



Além da primeira etapa já concluída, o deputado anunciou a continuidade do projeto com a segunda fase da obra, que incluirá a construção de arquibancadas, alambrado e sistema de iluminação. “Essa nova etapa já tem recursos garantidos, um investimento adicional de R$ 650 mil, também assegurados por meio de emenda parlamentar”, afirmou o parlamentar.



O prefeito Edinho da Rádio ressaltou que a obra representa um novo tempo para o município. “Essa entrega é motivo de orgulho para todos nós. Vamos oferecer mais dignidade aos nossos atletas e incentivar ainda mais o esporte entre os jovens. Com a segunda etapa, teremos uma estrutura completa e moderna”, acrescentou.



Foto: Reprodução/ALE-RO Campo beneficiará toda população (Foto: Assesoria parlamentar)





O campo com gramado sintético será aberto ao uso da população e promete se tornar referência para eventos esportivos e atividades recreativas, consolidando-se como um novo espaço de convivência e promoção da saúde em Colorado do Oeste.



Texto e foto: Assessoria parlamentar