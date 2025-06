Prefeitura de Porto Velho divulga nova atualização no cronograma do processo seletivo emergencial da Saúde

A Prefeitura de Porto Velho, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração (Semad), comunica uma nova atualização no cronograma referente ao Processo Seletivo Emergencial nº 019/SEMAD/2025, para suprir a demanda da Saúde na capital. A alteração foi motivada pelo expressivo volume de inscrições — mais de 22 mil candidatos disputando as mais de 600 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Diante desse cenário, a ampliação dos prazos tornou-se necessária para garantir um processo seletivo conduzido com responsabilidade, transparência e análise técnica aprofundada, conforme as diretrizes legais em vigor.

Com a atualização, a avaliação de títulos, inicialmente prevista para ocorrer de 20 de maio a 23 de junho, será realizada até 30 de junho. O resultado dessa avaliação, que estava programado para o dia 17 de junho, foi adiado para 1º de julho.

A entrega de recursos contra o resultado da análise, marcada para 18 de junho, acontecerá de 2 a 4 de julho. A análise dos recursos, prevista para o período de 19 a 23 de junho, será realizada de 5 a 22 de julho, enquanto a resposta aos recursos, anteriormente agendada para 24 de junho, será dada em 24 de julho.

A banca de heteroidentificação, que ocorreria de 24 a 26 de junho, terá a divulgação do resultado prevista para o período de 25 de julho a 5 de agosto. O resultado da banca, inicialmente marcado para 27 de junho, será divulgado em 06 de agosto.

O recurso referente à heteroidentificação, inicialmente previsto para 28 de junho, será realizado de 7 a 8 de agosto, e a análise desse recurso, marcada para 30 de junho, ocorrerá de 9 a 13 de agosto. A resposta ao recurso, que seria divulgada em 2 de julho, está programada para 14 de agosto.

Por fim, o resultado final, previsto para 3 de julho, será divulgado dia 20 de agosto, e a homologação deste resultado, que aconteceria em 7 de julho, foi transferida para 21 de agosto.

A administração municipal reitera seu compromisso com a transparência e orienta os candidatos a acompanharem atentamente as atualizações de datas publicadas pela Semad. Informações detalhadas estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Porto Velho.

Texto:Nathalie Ventura

Foto:SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)