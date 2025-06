Prefeitura realiza limpeza do Casarão Santo Antônio em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho dá continuidade ao trabalho de resgate e revitalização do patrimônio histórico da capital, por meio da Secretaria Municipal de Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), cuja equipe realiza serviços de limpeza, roçagem e recolhimento de materiais, no entorno do local onde fica o Casarão Santo Antônio, na estrada que recebe o mesmo nome.

A equipe, composta por 12 servidores, além dos serviços maquinários, está trabalhando arduamente para remover todo o lixo e deixar o local apresentável para a população. O objetivo da limpeza é preparar o local para futuras reformas e permitir que a população possa visitar o Casarão dos Ingleses, que é um importante patrimônio histórico da cidade.

O casarão encontra-se em estado de abandono e depredação, com necessidade de restauração e conservação. A falta de manutenção e cuidado com o patrimônio histórico é um problema que afeta não apenas o casarão, mas a memória e a identidade da comunidade.

Giovanni Marini destacou que o trabalho está em andamento desde sexta-feira O secretário da Semusb, Giovanni Marini comentou que o trabalho começou na sexta-feira da semana passada e ainda está em andamento. A equipe está trabalhando para garantir que o local seja limpo e organizado, deixando-o pronto para as próximas etapas.

O Casarão merece ser preservado e cuidado. Por isso, o prefeito Léo Moraes reitera seu compromisso com o objetivo de garantir a restauração e conservação desse importante testemunho da história da região.

O prefeito Léo Moraes ressalta que o Casarão é um importante patrimônio histórico da cidade e sua preservação é fundamental para a memória e a identidade da comunidade. A limpeza e reforma do local permitirão que a população possa apreciar e valorizar esse patrimônio.

Casarão Santo Antônio é um patrimônio histórico importante de Porto Velho De acordo com o titular da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), Paulo Moraes Júnior, esse é um resgate da dignidade desse ponto histórico de Porto Velho. "O Casarão de Santo Antônio merece ser valorizado e, finalmente, está tendo a atenção que merece. Iniciamos a força-tarefa da prefeitura com a limpeza da Semusb e, em breve, vamos devolver mais um ponto turístico e histórico para a nossa capital".

HISTÓRIA

O Casarão Santo Antônio, também conhecido como "Casarão dos Ingleses", é um patrimônio histórico importante de Porto Velho, Rondônia. Localizado na Estrada de Santo Antônio, o casarão é uma construção remanescente do período da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM). Apesar de sua importância histórica, o casarão encontra-se em estado de abandono e depredação, com relatos de mofo, portas e janelas quebradas, e furtos de peças da EFMM.

O Casarão Santo Antônio é um testemunho da história da construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) e do desenvolvimento da região.

Texto:Humberto Oliveira

Foto:Humberto Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)