Mais asfalto para Morada do Bosque, em Cacoal

Novas ruas do Residencial Morada do Bosque, em Cacoal, devem receber asfalto, dentro dos próximos meses. O compromisso foi feito pelo deputado estadual Cirone Deiró (União Brasil), a pedido do vereador Zivan Almeida. “Assim que a Prefeitura apresentar o projeto, vamos buscar os recursos, junto ao governador, coronel Marcos Rocha”, disse o deputado.





A Rua Hilde Sharff, principal via de acesso do bairro, já foi contemplada com a pavimentação, por meio de recursos assegurados por Cirone Deiró. Dessa vez devem ser atendidas, as ruas Maria Ferreira de Oliveira, Projetada C, Pioneira Maria de Lourdes e professora Emília Núbia Farias. Com a execução das novas obras, todas as ruas do Morada do Bosque serão pavimentadas. “E para melhorar ainda mais, será construída uma galeria, interligando essas vias com a Hilde Scharff, facilitando o ir e vir da nossa população”, disse Zivan Almeida.





O vereador também enalteceu a importância do apoio de Cirone Deiró, em favor da localidade. “Em nome dos moradores dessa região, agradeço o trabalho do deputado, em assegurar os recursos para que cem por cento dessas vias sejam asfaltadas”, disse.





Entre os investimentos feitos no bairro, além da pavimentação da Rua Hide Sharff, com recursos assegurados por Cirone Deiró, está a construção de uma praça e de uma pista de caminhada. “Conheço a realidade do Morada do Bosque e faço o compromisso de buscar o apoio do governador, coronel Marcos Rocha, para atender essa necessidade dos moradores, que vão poder usufruir dos benefícios de viver em um bairro, com ruas totalmente pavimentadas”, disse.



Texto: Eli Batista I Jornalista