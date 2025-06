Delegado Camargo solicita reparos urgentes na unidade da Fhemeron em Cacoal

O deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) apresentou a Indicação 13429/25 ao Governo do Estado de Rondônia, solicitando a realização de reparos estruturais na unidade da Fundação de Hematologia e Hemoterapia de Rondônia (Fhemeron), localizada no município de Cacoal.



A iniciativa do parlamentar parte da constatação de que a unidade apresenta sérios problemas de infraestrutura, comprometendo a segurança de servidores, pacientes e da população em geral. A Fhemeron é responsável por um serviço essencial, realizando coleta, processamento, armazenamento e distribuição de sangue e seus derivados, atendendo não apenas Cacoal, mas municípios de toda a região.



Na justificativa apresentada, o deputado destaca a importância da instituição como pilar do sistema público de saúde e enfatiza que a precariedade das instalações coloca em risco o funcionamento da unidade e a qualidade do atendimento prestado. “Trata-se de uma instituição vital para os procedimentos hospitalares que dependem de transfusões seguras. Garantir a manutenção dessa unidade é uma questão de saúde pública e respeito à vida”, declarou Delegado Camargo.



Como presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, o deputado também requisitou informações detalhadas ao Executivo estadual sobre as providências adotadas, se há previsão orçamentária para as obras, a existência de vistoria técnica recente e os riscos identificados.



Delegado Camargo reforçou que continuará acompanhando o caso de perto, cumprindo seu papel de fiscalizador e cobrando soluções que assegurem condições dignas de trabalho aos profissionais da saúde e atendimento seguro à população de Cacoal e região.



Texto: Welik Soares I Jornalista

Foto: Secom ALE/RO