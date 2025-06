Feriado de Corpus Christi: saiba o que funciona em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho informa que, durante o feriado prolongado de Corpus Christi, celebrado na quinta-feira (19), e o ponto facultativo decretado para a sexta-feira (20), os serviços essenciais continuarão em funcionamento. A medida segue o Decreto nº 20.692, de 16 de dezembro de 2024, que define o calendário oficial de feriados e pontos facultativos no município para o ano de 2025.

De acordo com o decreto, repartições públicas vinculadas a serviços essenciais, como as secretarias municipais de Saúde (Semusa), Saneamento e Serviços Básicos (Semusb), Obras e Pavimentação (Semob), Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), e Trânsito, Mobilidade e Transportes (Semtran), atuarão em regime de plantão, assegurando a continuidade do atendimento à população.

SAÚDE

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família (USF), tanto da zona urbana quanto rural, não funcionarão durante o feriado e ponto facultativo. Contudo, na quinta-feira (19), a vacinação estará disponível no Porto Velho Shopping, em horário comercial. Os demais serviços especializados da rede municipal de saúde, como Caps, CRSM, Cimi, SAE, CEM, CER e a Policlínica Rafael Vaz e Silva, também estarão fechados.

As Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Sul, Leste, Jaci-Paraná, Ana Adelaide e José Adelino seguirão com atendimento 24 horas, assim como a Maternidade Municipal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As unidades do programa Corujão da Saúde, Hamilton Gondim e Manoel Amorim de Matos, funcionarão normalmente, das 18h à meia-noite.

TRANSPORTE COLETIVO

O serviço de transporte coletivo operado pela Companhia de Ônibus Municipal funcionará na quinta-feira (19) e na sexta-feira (20) com a frota de sábado. No fim de semana, o funcionamento seguirá o cronograma habitual. Os usuários podem consultar horários e itinerários no site da Semtran .

A Prefeitura reforça que todos os demais órgãos e repartições da administração municipal estarão fechados nos dias 19 e 20, retomando o atendimento normal na segunda-feira (23).

Texto:Jhon Silva

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)