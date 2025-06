Deputada Dra. Taíssa prestigia festa cultural Café com Milho em Espigão do Oeste

Na sexta-feira (13), a deputada estadual Dra. Taíssa Sousa (Podemos) esteve em Espigão do Oeste para prestigiar três importantes celebrações: a 3ª Festa do Café com Milho, a 13ª PomerFest e os 44 anos de emancipação do município. Ao lado do vereador Pedro Mandioca, a parlamentar celebrou com a população local um momento marcado pela valorização das tradições, da cultura e da história de um dos municípios mais queridos de Rondônia.



"Foi uma alegria imensa participar dessa festa linda, que exalta os sabores, os costumes e a força do povo espigãoense. Momentos assim nos aproximam ainda mais da comunidade e reforçam nossa identidade cultural", destacou a deputada.



A programação festiva contou com comidas típicas, apresentações culturais, feira de artesanato e muita animação. A Festa do Café com Milho e a PomerFest já fazem parte do calendário cultural do município, sendo reconhecidas por manter vivas as tradições rurais e pomeranas da região.



Além de participar das festividades, Dra. Taíssa parabenizou o município pelos 44 anos de história. "Espigão do Oeste é terra de gente batalhadora e acolhedora, que constrói diariamente o desenvolvimento de Rondônia. Parabéns por mais um ano de conquistas!", declarou.



A presença da deputada reforça seu compromisso com o fortalecimento da cultura, da economia local e com a valorização dos municípios do interior do estado.



Texto: Geiciany Gonçalves | Assessoria Parlamentar

Foto: Luís Gustavo | Assessoria Parlamentar