Prefeitura de Porto Velho promove ação de conscientização sobre a violência contra a pessoa idosa

Em alusão ao Dia Mundial de Conscientização e Combate à Violência Contra a Pessoa Idosa, celebrado em 15 de junho, o Conselho Municipal da Pessoa Idosa (Compi), em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), convida toda a população para participar de um evento especial que será realizado no dia 18 de junho, a partir das 16h, no Parque da Cidade, em Porto Velho.

A programação contará com atividades educativas, atrações culturais e momentos de reflexão, com o objetivo de conscientizar a população sobre os diferentes tipos de violência cometidos contra pessoas idosas e incentivar a denúncia. "Toda a população está convidada, com destaque para a presença dos próprios idosos", disse a secretária da Semasf, Lucília Muniz.

Atualmente, Porto Velho conta com aproximadamente 48 mil pessoas idosas, segundo dados da administração municipal. Embora o número seja expressivo, muitos enfrentam situações de violência dentro do próprio lar, cometidas por familiares, vizinhos ou cuidadores.

As formas de violência mais comuns incluem:

Violência física -Agressões corporais e maus-tratos. Essa é a principal forma denunciada;

Violência psicológica -Acontece por meio de xingamentos, humilhações e ameaças;

Violência financeira -Quando familiares ou pessoas próximas se apropriam do dinheiro do idoso, utilizando cartões ou aposentadorias sem autorização;

Violência patrimonial -Uso ou tomada de bens do idoso sem consentimento, como imóveis e objetos de valor;

Violência sexual -Abusos cometidos contra a integridade física e sexual do idoso, muitas vezes em silêncio;

Negligência e abandono -Deixar de oferecer os cuidados básicos necessários ao bem-estar do idoso.

A presidente do Conselho Municipal da Pessoa Idosa, Eledir Mello, destaca a importância do mês de junho, conhecido como “Junho Violeta”, voltado para campanhas de conscientização. “Essa é uma campanha mundial. Em Porto Velho, nós trabalhamos todo o mês de junho com ações educativas, alertando a população, os familiares e também os próprios idosos. Infelizmente, recebemos denúncias de violência praticada por pessoas muito próximas, inclusive por quem deveria cuidar com carinho e respeito”.

A violência contra a pessoa idosa é crime previsto no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei nº 10.741/2003). Se você presenciar, souber ou conviver com alguma situação de violência, não se cale. Denuncie: Disque 100 ou (69) 3901-6161, também tem outro canal de atendimento: E-mail: [email protected]. e Whatsapp: (69) 98473-4098.

O evento tem como parceiros: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Sema), Secretaria Municipal de Assistência Social e da Família (Semasf), Secretaria Municipal de Esportes, Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

