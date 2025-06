Prefeitura de Porto Velho intensifica manutenção de estradas rurais com atuação em diversos distritos

Com o objetivo de garantir o escoamento da produção agrícola, melhorar o transporte escolar e oferecer mais segurança aos moradores da zona rural, os trabalhos de manutenção e recuperação das estradas vicinais têm sido intensificados em diversas regiões de Porto Velho.

As ações seguem um cronograma contínuo da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), que contempla tanto a zona rural quanto os principais distritos, promovendo melhorias estruturais nas vias utilizadas diariamente por produtores rurais, estudantes e moradores locais.

Com uma extensão de 7.500 quilômetros em estradas rurais sob responsabilidade municipal, a Semagric mantém diversas frentes de trabalho ativas, com cerca de 120 operadores atuando simultaneamente em localidades como União Bandeirantes, Vista Alegre do Abunã, Nova Califórnia, Fortaleza do Abunã, Jaci Paraná, Cujubinzinho, entre outros.

Cerca de 120 operadores atuando simultaneamente em diversos distritos “O tempo não para, e nosso trabalho também não. Estamos com equipes realizando limpezas de bueiros, laterais de vias, patrolamentos, encascalhamentos e recuperação de pontes. Tudo isso para garantir melhores condições de tráfego para os moradores da zona rural”, destacou o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro. Ele também ressaltou o uso de maquinário pesado como motoniveladoras, caminhões basculantes, caminhões pipa, retroescavadeiras, escavadeiras hidráulicas e pás carregadeiras.

Na linha de frente dessa operação estão os operadores que, com dedicação e conhecimento técnico, enfrentam os desafios de cada localidade. É o caso de Edmilson Nogueira, operador de caminhão basculante, que atualmente está na Vila da Penha. Segundo ele, o trabalho é intenso, mas recompensador. “A gente sabe da importância do nosso serviço. Quando conseguimos melhorar o acesso a uma linha, facilitar a passagem de um ônibus escolar ou ajudar um produtor a escoar sua produção, é sinal de que estamos no caminho certo”, afirmou.

Ações da Semagric seguem um planejamento estratégico que prioriza as regiões mais críticas Outro exemplo de compromisso com a melhoria da infraestrutura rural é o Luiz Ribeiro Lobo, operador de escavadeira hidráulica. Ele enfatiza a transformação que o trabalho proporciona para a comunidade local. “A estrada ruim atrasa a vida de muita gente. Quando a gente passa com as máquinas e faz o serviço direito, a mudança é imediata. Isso dá orgulho pra gente”, disse.

As ações da Semagric seguem um planejamento estratégico que prioriza as regiões mais críticas e que possuem maior fluxo de veículos e transporte agrícola. O objetivo da Prefeitura é manter as estradas trafegáveis durante todo o ano, mesmo no período chuvoso, garantindo o desenvolvimento da zona rural de Porto Velho e a qualidade de vida dos moradores.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Semagric

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)