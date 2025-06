Autoestima é tema de palestra promovida pela Semes para participantes do Programa Qualidade de Vida

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), na última semana, organizou evento em alusão ao Dia dos Namorados, que incluiu palestra sobre autoestima e autocuidado, uma sessão de maquiagem, sorteio de brindes e café da manhã. Realizado na Vila Olímpica Chiquilito Erse, na capital. O objetivo do evento é promover a socialização e o autocuidado entre os alunos participantes do Programa Qualidade de Vida, iniciativa da Prefeitura de Porto Velho.

A psicóloga Lilian Ketlen Oliveira Carvalho, da Oncológica do Brasil, atendendo convite da professora Isa Dias, da Semes, ministrou palestra sobre autoestima. A profissional ressaltou a importância da autoestima para homens e mulheres. Em sua apresentação, Lilian, mediante dinâmica, abordou mitos e verdades sobre a autoestima, seguida de uma discussão sobre o conceito e como as pessoas podem melhorar a sua autoestima.

“Muitas vezes, as pessoas negociam o próprio cuidado e precisam ser lembradas de que merecem se cuidar e se amar. A autoestima é fundamental para a saúde mental e emocional”, afirmou a profissional.

Evento proporcionou diversão, conhecimento sobre autoestima e autocuidado Ainda conforme a psicóloga, fortalecer e desenvolver a autoestima por toda a vida, não tem uma idade específica, não precisa ter 20, 30, então, até os 100 a pessoa pode se desenvolver, sempre cultivando a sua autoestima diariamente. “Essa iniciativa da Prefeitura e da Semes, é muito importante e a Oncológica do Brasil aceitou esse convite para proporcionar uma melhor qualidade de vida para essas pessoas e estamos muito contentes com esse convite”.

Já Josiane Jordão Souza, consultora Mary Kay, abrilhantou o evento com sessões de autocuidado e maquiagem, segundo Joseane, as alunas se sentem até mais seguras e independentes quando cuidam também da aparência.



De acordo com o assessor técnico de comunicação da Semes, João Paulo, que representou o secretário da Semes, Cássio Moura, a ação visa proporcionar uma melhor qualidade de vida aos participantes das atividades e ao mesmo tempo fomentar a socialização e o autocuidado.

Ação visa proporcionar uma melhor qualidade de vida aos participantes Além da palestra, houve sorteio de brindes e café da manhã. O evento proporcionou diversão, conhecimento sobre autoestima e autocuidado. A iniciativa da Semes foi elogiada pelas alunas, pela consultora Joseane e pela psicóloga Lilian Ketlen.

Para a professora de Educação Física, Isa Dias, a Prefeitura e a Semes estão trabalhando firme em prol da população, principalmente no incentivo à adoção de uma vida mais saudável mediante atividades físicas. “Realizamos este encontro pensando nas pessoas que participam das aulas de mobilidade. Algumas, inclusive, lutam contra a depressão e problemas decorrentes e a Semes busca criar um ambiente onde elas possam se divertir, adquirir informações e se sentir valorizadas e cuidadas”, disse.

Isa defende a socialização como ferramenta fundamental para a saúde mental e emocional e mediante este evento, criamos um espaço onde as pessoas possam interagir umas com as outras e sair da rotina do dia a dia e claro, com muita atividade para se movimentar.

Texto:Humberto Oliveira

Fotos:José Carlos

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)