Aulas do Centro Municipal Jorge Andrade seguem com mais de 800 alunos matriculados em Porto Velho

As artes continuam ocupando um lugar de destaque na educação municipal de Porto Velho. As aulas no Centro Municipal de Arte e Cultura Escolar (CMACE) Jorge Andrade seguem com mais de 800 alunos envolvidos em atividades que estimulam o aprendizado musical, cultural e social.

Com 36 anos de história, a unidade é uma das mais tradicionais da capital e oferece estrutura de qualidade, acervo próprio de instrumentos e uma equipe de instrutores altamente qualificada, muitos deles, ex-alunos da própria escola.

Atualmente, o CMACE Jorge Andrade atende 805 alunos, distribuídos entre os turnos da manhã (167), tarde (272), noite (366) e um grupo especial com 14 alunos laudados. Entre as modalidades oferecidas estão violão, guitarra, piano, teclado, saxofone, contrabaixo, bateria, violino, violoncelo, flauta, clarinete, além de canto coral e participação na banda musical da unidade.

Professora Raquel Cabral, formada em piano, com 23 anos de atuação no CMACE

O diferencial da escola está na qualidade do ensino, estrutura física ampla, na diversidade de instrumentos musicais disponíveis e, principalmente, no engajamento dos professores e coordenadores, que têm trajetória sólida na educação artística.

“O ensino do violão vai muito além da técnica musical. Ele estimula a cognição, a percepção, reduz a ansiedade e melhora a concentração das crianças. Tudo isso contribui diretamente para o desempenho em disciplinas como português e matemática”, destaca o professor Bado, que atua como instrutor e compositor, e é um dos nomes mais antigos da unidade.

A professora Raquel Cabral, formada em piano, com 23 anos de atuação no CMACE, ressalta que o piano é um dos instrumentos mais completos no desenvolvimento motor e cognitivo. “O piano exige o uso simultâneo das duas mãos, o que estimula o cérebro. Há dois anos, implantamos um projeto pioneiro de ensino em grupo, que ensina tanto o piano quanto o teclado, com excelentes resultados”, explica Raquel, que também foi aluna da unidade.

Diretora Rosicleia Barbosa e vice diretor Marielson Lopes da unidade CMACE Jorge Andrade

Já o professor Dirceu Lius, regente e com ampla formação em canto coral, incluindo passagem pela Escola de Belas Artes de Curitiba, lembra que a prática do coral desenvolve a sensibilidade, a disciplina e também fortalece a autoestima dos alunos. “O coral é uma arte coletiva. Ele une vozes, mas também reúne instrumentistas e abre espaço para a percussão, o piano e o violão. É um ambiente que promove a integração artística e social”, pontua o professor.

Coordenador pedagógico da unidade, Ozeias Rodrigues, diz que a unidade ofercer mais de 11 modalidades artísticas. "As entradas de novos alunos ocorrem semestralmente, por meio de chamamento público".

A diretora Rosicleia Barbosa destaca o esforço coletivo da equipe para garantir um atendimento de qualidade à comunidade: “Estamos aqui para servir. A escola está aberta das 7h30 às 22h, com uma equipe dedicada e atenta às necessidades dos alunos e seus familiares. Atendemos três linguagens artísticas: música, ballet e teatro. Cada detalhe das aulas e eventos é pensado com carinho e compromisso com a educação”.

Entre as modalidades oferecidas estão violão e guitarra

Para o vice-diretor Marielson Lopes, a presença da arte na rotina dos estudantes vai além do aprendizado musical. “Cada acorde tocado representa mais do que aprendizado: representa novas oportunidades, autoestima elevada e o despertar de sonhos por meio da arte”, afirma.

INSCRIÇÕES

O CMACE Jorge Andrade é apenas uma das unidades da rede municipal de ensino artístico. A Prefeitura de Porto Velho também conta com outras importantes escolas como os CMACE Laio, na zona Sul, e CMACE Som na Leste, na zona Leste, que juntos fortalecem o ensino cultural na capital.

Um novo chamamento público está previsto para julho, com vagas abertas para o segundo semestre. As inscrições serão destinadas a crianças entre 5 e 10 anos, que estejam regularmente matriculadas na rede municipal de ensino, além de adultos a partir de 17 anos. O processo seletivo seguirá os critérios estabelecidos em edital e será divulgado nos canais oficiais da Prefeitura.

Texto:Jhon Silva

Foto:Jhon Silva

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)