Deputado Luizinho Goebel solicita calçamento no entorno da Escola Wilson Camargo em Vilhena

Foi solicitado a pavimentação do entorno do muro do Instituto Estadual de Educação Wilson Camargo, em Vilhena.



Segundo o parlamentar, o calçamento é necessário para melhorar o acesso à escola, especialmente nos períodos de chuva, quando a lama e as poças dificultam a circulação de alunos, professores e pais. Já nos períodos secos, a poeira prejudica a saúde da comunidade escolar.



A pavimentação, conforme destaca Goebel, garantirá mais segurança, acessibilidade e conforto, além de contribuir para a frequência escolar e a qualidade do ambiente educacional. A solicitação foi feita em 14 de maio de 2025, no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa.



Texto e foto: Assessoria Parlamentar