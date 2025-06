Deputado Luizinho Goebel homenageia Presidente Médici pelos 44 anos de emancipação

Em pronunciamento, Luizinho ressaltou a relevância de Presidente Médici no cenário estadual, destacando sua história de luta, a força do agronegócio e a contribuição do município para o crescimento de Rondônia. “Presidente Médici é símbolo de trabalho, dedicação e progresso. Tenho grande respeito por sua população e por tudo que representa para nosso estado”, declarou o parlamentar.



Goebel também lembrou de ações e investimentos destinados ao município através de seu mandato, como recursos para melhorias em estradas, aquisição de equipamentos e apoio à saúde pública. “Estamos presentes em Presidente Médici com emendas e parcerias que visam atender às necessidades da população e fomentar o desenvolvimento local”, disse.



O deputado concluiu sua mensagem parabenizando os moradores, a administração municipal e todos que, ao longo de mais de quatro décadas, ajudaram a construir a história de Presidente Médici. “Parabéns, Presidente Médici! Que venham mais conquistas e avanços para este município tão importante para Rondônia”, finalizou.





Texto e foto: Assessoria Parlamentar