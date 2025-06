Deputado Pedro Fernandes celebra sucesso do 1º Ariquemes Rodeio Fest e reforça compromisso com a cultura regional

O município de Ariquemes viveu dias de festa, emoção e valorização da cultura regional com a realização do 1º Ariquemes Rodeio Fest, que movimentou a cidade durante quatro dias neste último final de semana.



O parlamentar foi um dos apoiadores do Rodeio Fest, tendo destinado recursos por meio de emenda parlamentar para viabilizar a realização do evento. “Fico muito feliz em ter contribuído com essa festa que fortalece a cultura e o entretenimento em nossa região. Foram quatro dias de arena cheia, alegria e valorização das tradições que fazem parte da nossa identidade”, afirmou Pedro Fernandes.



O deputado agradeceu ao governador coronel Marcos Rocha e ao secretário da Sejucel, Paulo Igor, pelo apoio institucional que permitiu a liberação da emenda, e fez questão de reconhecer o trabalho de todos os envolvidos na organização. “Meu agradecimento especial ao Robson Carlos de Morais e a toda a equipe organizadora, que realizaram um evento grandioso, com estrutura, segurança e respeito ao público e aos competidores. Foi um verdadeiro sucesso!”, destacou.



Com atrações musicais, montarias emocionantes e participação de competidores de várias regiões, o Ariquemes Rodeio Fest já se consolida como um dos grandes eventos do calendário cultural da cidade. Para Pedro Fernandes, ações como essa reforçam a importância de continuar investindo em cultura, turismo e lazer como ferramentas de desenvolvimento social e econômico.



“Seguimos firmes no propósito de apoiar iniciativas que valorizem nossa gente, nossa história e nossas raízes. Ariquemes está de parabéns por esse evento que, com certeza, entrou para a história”, concluiu.





Texto: Ivan Lara | Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar