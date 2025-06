Elero promove capacitações em saúde, finanças e comunicação em três municípios de Rondônia

Dezenas de participantes foram beneficiados com as capacitações (Fotos: Assessoria Elero)

A Escola do Legislativo de Rondônia (Elero) segue ampliando sua atuação nos municípios do interior com ações voltadas à formação cidadã e à capacitação técnica da população. Na última semana, a instituição promoveu cursos gratuitos em Vilhena, Primavera de Rondônia e Itapuã do Oeste, beneficiando dezenas de participantes com conteúdos relevantes nas áreas de saúde, finanças e comunicação.



Em Vilhena, os cursos iniciaram no dia 9 e foram encerrados na sexta-feira (13) com a realização do Curso de Primeiros Socorros, ministrado pela professora e enfermeira Márcia Valéria, na Câmara Municipal. A formação abordou técnicas fundamentais para agir em situações de emergência e reforçou a importância da Lei Lucas, que determina a capacitação obrigatória para profissionais da educação e cuidadores.



O diretor da Elero, Welys Assis, participou do encerramento e agradeceu o apoio do presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Alex Redano (Republicanos), do deputado Cássio Gois (PSD), responsável pela indicação do curso, e do vereador Jander, parceiro na execução da ação. “Garantir que nossos profissionais estejam preparados salva vidas e fortalece a segurança nas escolas e na comunidade”, destacou o diretor.



No mesmo período, entre os dias 9 e 13, o município de Primavera de Rondônia recebeu o curso de Planejamento Financeiro, conduzido pelo professor Guilherme Giacon, que compartilhou orientações práticas sobre controle de orçamento, investimentos e economia doméstica.

Durante a entrega dos certificados, o diretor Welys Assis reforçou a importância do tema para a autonomia dos participantes: “Investir em educação financeira é construir um futuro com mais consciência e autonomia para nossa gente.”



A realização do curso foi uma solicitação do vereador Diego Coutinho, atendida com o apoio do deputado Alex Redano, que viabilizou a ação por meio da Assembleia Legislativa.



Em Itapuã do Oeste, os moradores participaram do curso de Oratória, ministrado pelo professor Márcio Poeta, conhecido por sua didática e experiência. A capacitação teve como foco o desenvolvimento da comunicação assertiva, expressão corporal e técnicas de fala pública, beneficiando tanto servidores quanto a comunidade em geral.



A ação foi viabilizada por meio da indicação do vereador Fábio Júnior, com apoio fundamental do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), deputado Alex Redano.



“Ver o envolvimento de cada participante nos motiva a seguir investindo em formação. Parabéns ao vereador Fábio Júnior pela indicação e ao presidente Alex Redano pelo apoio não só em Itapuã, mas em todos os municípios de Rondônia”, afirmou Welys Assis.



As ações da Elero reafirmam o compromisso com uma educação inclusiva, cidadã e descentralizada, levando conhecimento e oportunidades para todas as regiões do estado.



Texto e fotos: Assessoria Elero