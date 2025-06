Avenida Calama recebe novo asfalto em acesso ao condomínio

A prefeitura de Porto Velho vem dando continuidade ao trabalho de recapeamento da avenida Calama, na região que dá acesso ao condomínio popular Cristal da Calama e ao bairro Lagoa Azul, localizados na região Leste da cidade.

Neste último final de semana, o prefeito Léo Moraes esteve no local para acompanhar o andamento do serviço, que visa refazer um trabalho de asfaltamento indevido, onde foi aplicado asfalto em uma camada de barro podre.

Por conta desse trabalho mal realizado, o asfalto deteriorou-se de maneira rápida, causando transtornos e prejuízos à população que utiliza diariamente essa via pública. "Agora arrancamos tudo, estamos tirando esse barro podre para colocar cascalho e, só depois, fazer o asfalto de qualidade. E o pior é que várias ruas asfaltadas no final do ano passado estão iguais, com rachaduras e buracos, o que gera retrabalho, gasto dobrado e quem paga tudo isso é o porto-velhense", disse o prefeito Léo Morais.

De acordo com o prefeito, além do asfalto ser refeito, o serviço terá leito, sub-leito e drenagem Ainda de acordo com o prefeito, o serviço que agora vem sendo promovido pela prefeitura irá garantir respeito à comunidade, uma vez que toda a sua execução visa a qualidade do serviço, que terá leito, sub-leito, drenagem, entre outras medidas que não haviam sido tomadas anteriormente.

“Estamos realizando uma reforma profunda, de um asfalto que foi realizado de forma indevida, em barro estragado, podre, um asfalto inadequado que traz prejuízo a toda a população. Essa é uma obra que visa trazer respeito, mobilidade, melhor fluxo do trânsito nessa região e consideração pela nossa população, que merece sempre o melhor de todos nós”, garantiu o prefeito Léo Moraes.

Também serão beneficiados diretamente com esse serviço os moradores dos bairros Maringá, Planalto 1 e 2, Teixeirão e São Jorge.

Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)