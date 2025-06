Delegado Camargo realiza roda de conversa com famílias atípicas em Porto Velho

No último domingo (16), o deputado estadual Delegado Camargo (Republicanos) promoveu uma roda de conversa com famílias atípicas em Porto Velho. O encontro teve como principal objetivo proporcionar um espaço de escuta, acolhimento e troca de experiências entre pais, mães e cuidadores de pessoas com deficiência, especialmente do espectro autista.



O evento contou com a participação de dezenas de famílias e também de profissionais especializados, que contribuíram com informações técnicas e orientações importantes sobre terapias, inclusão, direitos e acesso a políticas públicas. Durante o encontro, o deputado Delegado Camargo — que é pai atípico e tem atuação destacada na defesa das pessoas com deficiência — ressaltou a importância de ouvir diretamente quem vive essa realidade. “Ouvir as famílias é essencial para construir soluções reais. São essas vivências que nos ajudam a transformar necessidades em políticas públicas eficazes”, afirmou.



Delegado Camargo é autor de diversas leis estaduais voltadas à inclusão e acessibilidade e já destinou recursos significativos para entidades que atuam na causa, como a AMA-RO. Ele também é padrinho das APAEs em Rondônia, reafirmando seu compromisso com a proteção dos direitos das pessoas com deficiência.



Foto: Reprodução/ALE-RO Troca de experiências (Foto: Assessoria Parlamentar)



A roda de conversa reforça a postura do deputado de manter um mandato participativo, voltado ao diálogo constante com a sociedade, e comprometido com a construção de uma Rondônia mais justa, acessível e inclusiva.



Texto: Welik Soares I Jornalista

Foto: Assessoria Parlamentar