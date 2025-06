Alex Redano solicita ao Governo do Estado e ao DER reforço na drenagem da RO-010, entre Mirante da Serra e Tarilândia

O deputado estadual Alex Redano (Republicanos) apresentou indicação ao Governo de Rondônia, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes (DER), solicitando, com urgência, a instalação de três tubos com diâmetro de dois metros no km 05 da RO-010, no trecho que liga os distritos de Mirante da Serra a Tarilândia.



A solicitação visa resolver um problema recorrente causado por um pequeno córrego que atravessa a rodovia. Atualmente, o local possui apenas um tubo armco com diâmetro de 1 metro, que não comporta o volume de água durante o período chuvoso, resultando em alagamentos frequentes. O problema tem causado sérias dificuldades no trânsito e impactado diretamente a mobilidade de moradores, produtores rurais e trabalhadores da região.



Segundo o deputado Alex Redano, a indicação foi feita a pedido do vereador Nene do Bode, que acompanha de perto a situação da comunidade. “A RO-010, também conhecida como Linha 60, é uma via de extrema importância econômica e social. Centenas de famílias e produtores dependem desse trecho para escoar suas produções e garantir o sustento. Por isso, é imprescindível garantir infraestrutura adequada e segura”, destacou Redano.



A substituição do atual sistema por tubos de maior diâmetro tem como objetivo ampliar a capacidade de escoamento da água e prevenir novos alagamentos, promovendo mais segurança e melhor trafegabilidade na região.



Texto: Mateus Andrade I Jornalista

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO