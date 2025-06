Prefeitura de Porto Velho promove a 6ª Conferência Municipal da Cidade

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Regularização Fundiária, Habitação e Urbanismo (Semur), realizará nos dias 24 e 25 de junho a 6ª Conferência Municipal da Cidade (Concidade), que este ano traz o tema “Construindo a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano: Caminhos para Cidades Inclusivas, Democráticas, Sustentáveis e com Justiça Social”.

O evento acontecerá no Auditório do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJRO), localizado na rua José Camacho, nº 585, bairro Olaria, das 7h às 14h, reunindo representantes do poder público, sociedade civil, movimentos populares, universidades e profissionais da área urbana para debater políticas públicas voltadas ao planejamento e à construção de cidades mais justas e acessíveis.

O secretário da Semur, Raimundo Alencar Magalhães, destaca a importância do momento como um marco participativo no processo de fortalecimento das políticas urbanas no município. “A conferência é um espaço essencial para ouvirmos os diversos segmentos da sociedade e, a partir disso, construirmos propostas concretas para o futuro das cidades. A participação de todos é fundamental para avançarmos com políticas públicas eficazes e inclusivas”, afirmou.

A organização da conferência conta também com o apoio do Conselho Municipal da Cidade. O secretário-executivo do Conselho Municipal da Cidade, Kauê Ribeiro, reforça que o evento é um convite à cidadania participativa. “Essa é uma oportunidade de verdadeiramente influenciar as decisões que impactam diretamente nosso cotidiano urbano. É preciso que todos os setores estejam representados nesse debate”, pontuou. O evento também terá a participação da secretária dos Conselhos, Graziele Pio.

A programação da conferência inclui palestras com especialistas renomadas como as professoras doutoras Sônia Ribeiro de Souza e Aparecida Luzia Alzira Zuin, que abordarão temas como a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano e o papel transformador da cidade na vida das pessoas. Também estão previstas atividades em grupos temáticos, votações de propostas e eleição dos delegados que representarão Porto Velho na VI Conferência Estadual das Cidades de Rondônia.

A Semur convida toda a população para participar ativamente desta construção coletiva de uma cidade mais democrática, sustentável e com justiça social. Faça sua inscrição aqui.

Texto:Alex Fontes

Foto:Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)