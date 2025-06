Prefeitura de Porto Velho e Usina Jirau promovem oficina voltada à preservação e produção sustentável

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento (Semagric), realizou durante três dias uma oficina de apicultura voltada a produtores rurais do município. A atividade foi viabilizada por meio de um convênio de compensação social com a Usina Hidrelétrica Jirau.

O principal objetivo da oficina foi identificar e apresentar aos produtores as áreas com potencial apícola situadas nas zonas de preservação do entorno do reservatório da usina, promovendo o uso sustentável desses espaços por meio da atividade apícola.

Ao todo, 30 produtores participaram do evento. Durante a programação, os participantes puderam conhecer de perto o sistema de geração de energia da Usina Jirau, acompanhados por técnicos e engenheiros responsáveis pelo projeto. No último dia (13), os produtores visitaram as áreas de preservação no entorno do reservatório, onde observaram uma pastagem apícola rica e diversificada, ideal para o desenvolvimento da atividade.

Para o gerente de assistência técnica da Semagric, Roseval Guzo, a iniciativa abre novas possibilidades para a produção apícola no município. “Esse evento proporciona aos produtores o conhecimento e acesso a áreas seguras, com vastas floradas, o que é essencial para uma boa produção de mel. A utilização dessas áreas deverá ocorrer de forma controlada e organizada. O produtor rural interessado deve procurar a Semagric para obter a carta de liberação junto à usina”, explicou Guzo.

Participantes puderam conhecer de perto o sistema de geração de energia da Usina Jirau O secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, destacou o papel fundamental dos apicultores na conservação ambiental. “Todo criador de abelha, por natureza, é um preservacionista. Ele planta árvores, toma medidas contra queimadas e colabora com o monitoramento das áreas onde atua. Incentivar a apicultura é também incentivar a preservação”, afirmou o secretário.

A produtora rural Mara Valverde, uma das participantes da oficina, ressaltou a importância do aprendizado obtido. “Foi fundamental conhecer esse modelo de apicultura voltado à preservação. Nos faz refletir sobre o futuro e o papel das abelhas na produção de alimentos. Proteger as abelhas é proteger a vida”, destacou.

A oficina representa mais um passo no compromisso Semagric com o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento da agricultura familiar, aliando produção, geração de renda e preservação ambiental.



Texto:Jean Carla Costa

Foto:Roseval Guzo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)