Expocol encerra com sucesso e deputado Ezequiel Neiva valoriza investimentos em Colorado do Oeste

Ezequiel Neiva reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento do Cone Sul (Foto: Alexandre Almeida)

A Feira Agropecuária de Colorado do Oeste (Expocol) chegou ao fim no último domingo (15), consolidando-se como um dos eventos mais importantes do calendário agropecuário de Rondônia. A feira reuniu produtores rurais, expositores, lideranças políticas e a comunidade em geral, movimentando a economia local e fomentando negócios no setor do agronegócio.



Presente no evento, o deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) reafirmou seu compromisso com o desenvolvimento de Colorado do Oeste e destacou os investimentos que tem direcionado ao município ao longo de seu mandato.



“Sou um frequentador assíduo da Expocol, e este ano não poderia ser diferente. Tenho orgulho de contribuir com recursos não apenas para a realização da feira, mas também para o fortalecimento do setor produtivo local. Neste ano, por exemplo, destinamos recursos para a aquisição de ovinos com genética aprimorada, com o objetivo de melhorar a qualidade dos rebanhos da região. Além disso, apoiamos diversas ações voltadas à agropecuária”, destacou o parlamentar.



Ezequiel Neiva também ressaltou a importância da Expocol como motor da economia regional, indo além do entretenimento. “A Expocol é uma vitrine para o agronegócio, especialmente para a pecuária. Aqui acontecem leilões, exposições de animais com genética de ponta e o tradicional concurso leiteiro, que é referência em Rondônia. Esses elementos mostram a qualidade da nossa produção e o potencial da região para crescer ainda mais”, afirmou.



Wiveslando Neiva e o deputado Ezequiel Neiva prestigiaram a feira agropecuária (Foto: Alexandre Almeida)



O deputado estadual Ezequiel Neiva aproveitou para relacionar os investimentos recentes destinados ao município, totalizando milhões de reais em recursos públicos. “Somente hoje foram R$ 1,3 milhão destinados a associações rurais. A Apae de Colorado recebeu a ordem de pagamento de R$ 1 milhão para a construção de uma piscina térmica, ampliando os atendimentos. Também já garantimos mais de R$ 3 milhões em emendas para infraestrutura urbana, como a construção do estacionamento da Igreja Matriz, aquisição de tubos para drenagem e R$ 450 mil para uma ambulância UTI, que já está chegando à cidade”, detalhou.



O suplente de deputado federal Wiveslando Neiva (União Brasil) também prestigiou a feira e parabenizou os organizadores pelo trabalho realizado.



“Parabenizo todos os membros da diretoria da associação pela dedicação e pelo excelente trabalho na realização desta grande festa. Eventos como a Expocol são fundamentais porque reconhecem e valorizam o produtor rural, que é a verdadeira base da nossa economia. Não há nação ou estado forte sem um campo forte. Todos estão de parabéns por essa feira que engrandece o agronegócio de Rondônia”, encerrou.



Texto e fotos: Alexandre Almeida I Secom ALE/RO