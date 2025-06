Serviço de Inspeção Municipal garante qualidade e segurança dos produtos comercializados em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem reforçado a importância do Serviço de Inspeção Municipal (SIM), órgão fundamental na fiscalização e certificação de produtos de origem animal produzidos e comercializados no município. O SIM tem como principal missão garantir a qualidade, segurança sanitária e a procedência dos alimentos, promovendo saúde pública e valorizando os empreendedores locais.

Com 29 agroindústrias certificadas atualmente, sendo três de caráter permanente, os frigoríficos de carne bovina e de codorna, o município avança no fortalecimento da cadeia produtiva com responsabilidade e compromisso. De acordo com o secretário da Semagric, Rodrigo Ribeiro, a certificação concedida pelo SIM assegura que os produtos atendam a todos os critérios legais de sanidade, ampliando as oportunidades de mercado para os pequenos e médios produtores.

“Estamos cuidando da saúde da população e, ao mesmo tempo, impulsionando a economia local com segurança. As agroindústrias certificadas têm mais facilidade de acesso ao comércio formal e maior aceitação junto aos consumidores”, destaca Rodrigo Ribeiro.

Agroindústria Minas Paraná, do produtor Silvano Gonçalves, há dois anos possui o selo SIM Um exemplo de sucesso é a agroindústria Minas Paraná, do produtor Silvano Gonçalves, que há dois anos possui o selo SIM e hoje conta com cerca de 75 produtos registrados, entre eles hambúrgueres, linguiças e carnes especiais. “O certificado do SIM foi um divisor de águas para o nosso negócio. Com ele, conseguimos vender mais, porque os clientes se sentem mais seguros ao saber da procedência e da qualidade dos nossos produtos”, afirma Silvano.

Outro destaque é a agroindústria Pescado Rei do Pirarucu, localizada na zona rural de Porto Velho, que beneficia peixes com cortes nobres de pirarucu e tambaqui. O proprietário, Andrio Bertol, celebrou o sucesso do lançamento da linguiça de carne de jacaré durante a última edição da Rondônia Rural Show no município de Ji-Paraná.

“Tenho muito orgulho do tanque de criação de peixes que mantenho na propriedade. Em breve, mais um tanque entrará em funcionamento. Tudo isso só foi possível graças à certificação pelo SIM, que abriu as portas para que pudéssemos crescer com segurança e credibilidade”, comenta Andrio.

Agroindústria Pescado Rei do Pirarucu, beneficia peixes com cortes nobres de pirarucu e tambaqui A médica veterinária Josikelle Sabrinna Souza Santos, da Semagric, explica que o trabalho do SIM vai muito além da emissão de certificados. “Realizamos fiscalizações periódicas nas agroindústrias, onde verificamos rotulagem, validade dos produtos, o sistema de produção, uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da higienização das áreas de produção e exposição dos alimentos. Nosso objetivo é garantir que o consumidor final receba um produto seguro e de qualidade”, ressalta Josikelle.

Além das inspeções, os médicos veterinários da Semagric também têm desenvolvido ações de educação sanitária. Recentemente, o SIM promoveu uma série de palestras em escolas da rede municipal e estadual com o objetivo de conscientizar crianças e adolescentes sobre a importância da higiene na manipulação de alimentos, o uso consciente da água potável e os cuidados com a saúde pública.

A certificação pelo Serviço de Inspeção Municipal representa não apenas um selo de qualidade, mas um compromisso com o desenvolvimento sustentável, a saúde do consumidor e o fortalecimento da economia rural e urbana de Porto Velho.

Texto:Jean Carla Costa

Foto:Jean Carla Costa/Evilyn Menezes/ Leandro Morais

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)